В Украине поменяют знаки на многих автомобилях: что будут устанавливать на машинах для сдачи на водительское удостоверение

В Украине изменили обозначения учебных транспортных средств. Теперь на соответствующих знаках на них будет написано не "У", а "Н". Т.е., термин "Учбовий транспортний засіб" изменили на "Навчальний транспортний засіб".

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Там отметили: изменение вступит в силу с 4 мая.

"С 4 мая автомобили, на которых кандидаты в водители осуществляют практическую подготовку и сдают экзамены, будут обозначаться по-новому. На этих транспортных средствах изменится опознавательный знак "У" на "Н", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: маркировку "Н" должны иметь транспортные средства автошкол, предназначенные для осуществления практической подготовки. А кроме того:

переподготовки;

повышения квалификации;

сдачи экзаменов.

Также, отмечается, знак "Н" должен присутствовать на автомобилях сервисных центров МВД, на которых кандидаты в водители проверяют практические навыки вождения.

Для водителей станет на один "летний" штраф больше

Тем временем, с 1 мая Украина перешла на обновленную летнюю редакцию Правил дорожного движения (ПДД). Согласно ей, водителям вне населенных пунктов теперь нужно круглый год включать дневные ходовые огни (ДХВ) или ближний свет фар. Штраф за нарушение этого правила составляет от 425 до 510 грн.

Также следует учитывать, что, согласно пункту 9.8 ПДД, противотуманные фары не являются заменителем ДХВ или ближнего света – их включать можно исключительно при недостаточной видимости (при тумане или снегопаде) и если они не ослепляют других водителей. Подобные правила действуют в Европейском Союзе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в Украине могут ввести новый штраф. Наказывать собираются за превышение транспортом допустимого уровня шума – чем особенно "грешат" мотоциклисты. Размер штрафа предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное же нарушение придется платить уже 34 000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!