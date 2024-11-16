В Украине подскочили цены на ключевой продукт: сколько теперь стоит в супермаркетах

В Украине на фоне наступления осени начали стремительно дорожать яйца. Только за октябрь цена продукта взлетела в полтора раза. Теперь за десяток даже самых дешевых фасованных яиц С0 нужно отдать около 75 грн. Еще в начале осени их продавали по 37-40 грн. Нефасованный продукт продают дешевле, от 57 грн/дес., однако таких яиц в магазинах становится все меньше, так как частные хозяйства сокращают производство из-за похолодания.

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Как сообщает OBOZ.UA, в супермаркетах Одессы, к примеру, самые дешевые яйца поштучно можно купить за 5,70 грн/шт. Однако это вторая категория, они очень мелкие. Яйца С1 поштучно уже продают по 6 грн/шт. и дороже.

А вот самый популярный формат – фасованные яйца категории С0 – продают в основном за 75 грн за десяток. Высшая категория обойдется еще дороже – от 80 грн/дес.

В целом согласно мониторингу OBOZ.UA, по состоянию на 15 ноября крупные сети предлагают яйца категории С0 нижнего ценового сегмента в среднем по 74,9 грн. Цена на такой продукт колеблется от 69,9 до 79,7 грн:

"АТБ" – 74,9 грн/дес.;

"Фора" – 76,9 грн/дес.;

"Сильпо" – 74,99 грн/дес.;

"Новус" – 72,99 грн/дес.;

"Варус" – 79,7 грн/дес.;

"Ашан" – 69,9 грн/дес.;

"Метро" – 74,9 грн/дес.

Почему подорожали яйца и что будет дальше

Как рассказала OBOZ.UA руководительница отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович, на рынке яиц вступили в действие сезонные факторы. По ее словам, ждать удешевления яиц не стоит до весны.

"Подобная ситуация уже наблюдалась в предыдущие годы, когда рынок испытывал дефицит продукции из-за сезонных факторов", – отметила Попович. Она перечислила такие основные причины подорожания яиц:

Сезонность

С приходом холодного времени года производство яиц уменьшается. Куры несут меньше яиц из-за сокращения светового дня и понижения температуры, что снижает предложение на рынке. Это, в свою очередь, оказывает дополнительное давление на цены – спрос остается высоким, в то время как доступное количество продукции сокращается.

Увеличение себестоимости производства

Корма для птицы, электроэнергия, необходимая для поддержания оптимальных условий в птицефермах, а также затраты на логистику существенно выросли из-за инфляции и экономических условий. Стоимость кормов, являющихся одной из основных составляющих в себестоимости яиц, выросла из-за повышения цен на зерно, что напрямую влияет на конечную цену продукта.

Впрочем, даже после повышения цены на яйца все еще на 26% ниже прошлогодних. Весной и летом розничные цены на яйца были ниже себестоимости, что приводило птицефабрики к убыткам, также объяснил "Минфину" руководитель Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко.

По сути, производители ждали удобного момента – пока спрос на их продукцию начнет расти, а конкуренция со стороны частных домохозяйств снизится. Такие условия возникли именно в октябре, когда потребление яиц начало сезонно увеличиваться, а "частники" снизили поставки из-за того, что куры начали хуже нестись (это сезонный фактор).

По данным Карпенко, в осенний период частное производство яиц сокращается на 30% по сравнению с летними месяцами, а зимой – до 50%. При этом промышленное производство остается стабильным.

Эксперты прогнозируют, что рост цен на яйца может продолжаться в осенне-зимний период. Стоимость может достичь новых максимумов, если ситуация с себестоимостью производства не изменится или предложение яиц не вырастет.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине стремительно растут цены на молочную продукцию: сливочное масло подорожало до 100 грн за пачку, а молоко и йогурты – на 10-15%. Причины – рост стоимости сырья, энергоносителей и высокий спрос на экспорт.

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