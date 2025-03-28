В Украине подорожал бензин: какие цены выставили АЗС и чего ожидать в ближайшие недели

В ближайшие недели в Украине ожидается существенное удешевление бензина А-95. По прогнозу, цены снизятся на около 1 грн/л. В то же время, 28 марта украинские АЗС продают ресурс по средней цене 55,68 грн/л, что на 1 коп. дороже, чем днем ранее.

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Об этом говорится в материале finance.ua. Отмечается: причиной потенциального снижения является ожидаемое снижение цен на нефть.

Так, по словам топливного эксперта Сергея Куюна, в настоящее время на нефтяном рынке уже произошло существенное падение цен – "сейчас цена 70 долларов за баррель, в январе мы видели 82 доллара". Что и привело к удешевлению бензина в Украине.

"И тенденция на снижение будет продолжаться в ближайшие недели. Сначала оно было едва заметным среди региональных сетей. … Потенциал для дальнейшего снижения в ближайшее время еще есть. Еще минимум на 1 грн в течение максимум нескольких недель", – резюмируется в материале.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 50,4-58,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, где бензин стоит 58,99 грн/л. Также высокие цены на бензин выставили на заправках:

"Рур груп" – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л;

SOCAR – 57,66 грн/л;

Neftek – 57,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках RLS. Здесь бензин стоит 50,4 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, азиатский банк DBS не ожидает возврата цен на нефть к высоким уровням, наблюдавшимся в начале 2025 года. Поскольку неопределенность в политике США и перспектива торговых войн оказывают давление на спрос.

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