В Украине пересмотрят цены на лекарства: что подорожает в первую очередь
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Украину ждет постепенный рост цен на импортные лекарственные препараты. Они могут подорожать из-за ряда экономических и логистических факторов, в частности из-за ударов по фармацевтическим складам и производителям.
Об этом в эфире "Киев24" заявил председатель правления Европейской фармацевтической ассоциации Александр Комарида. По его словам, несмотря на атаки оккупантов, украинская фармацевтическая отрасль демонстрирует высокую устойчивость.
"Мы не ожидаем глобального или значительного перебоя с поставками тех или иных препаратов, в том числе и отечественных", – подчеркнул председатель правления Европейской фармацевтической ассоциации.
Он также подчеркнул, что практически все отечественные производители и выпускаемые ими лекарственные средства являются взаимозаменяемыми, что гарантирует наличие необходимых медикаментов в аптеках.
Почему дорожают импортные препараты
Комментируя ситуацию с зарубежными лекарствами, Комарида отметил, что фармкомпании стараются максимально сдерживать цены, однако объективные экономические факторы делают их рост неизбежным. Он выделил следующие факторы, влияющие на цены:
- колебания курса доллара и евро напрямую влияют на закупку импортного сырья и готовых препаратов;
- рост стоимости топливно-смазочных материалов, который закладывается в общие расходы;
- подорожание и изменение маршрутов доставки товаров в Украину.
"К сожалению для украинских пациентов, цена будет постепенно расти. И мы видим, согласно данным средств массовой информации, что подорожание лекарственных средств уже постепенно происходит… Лучше иметь возможность купить лекарства немного дороже, чем не иметь возможности купить их вообще", – подытожил Александр Комарида.
Российские атаки на фармацевтические объекты в Украине
Российские войска систематически уничтожают фармацевтическую инфраструктуру Украины, нанося удары по крупнейшим логистическим комплексам и складам дистрибьюторов:
- "Биокон" (3 сентября): уничтожен логистический фармкомплекс в Киевской области площадью 45 тыс. кв. м. Потери продукции превышают 15 млрд грн, компания приостановила деятельность;
- Teva (3 сентября): враг дважды атаковал склад израильского производителя; компания минимизирует последствия и продолжает работу;
- "Аптека доброго дня" (3 сентября): полностью уничтожен склад сети в Киевской области, потеряны тонны лекарств;
- "Оптима-Фарм" (8 сентября): повторный баллистический удар по уже разрушенному осенью 2025 года и пустому складу на левом берегу Киева;
- Universal Logistic (12–13 сентября): двухдневный обстрел фармацевтического склада (21 тыс. кв. м) в Бориспольском районе; вывоз уцелевших товаров затруднен из-за повреждений и тревог;
- "БаДМ" (14 сентября): атакован склад одного из крупнейших дистрибьюторов в Хаджибейском районе Одессы, на территории возник масштабный пожар;
- "Дарница" (23 сентября): нанесен удар по заводу одной из крупнейших фармкомпаний, расположенному на Рембазе в Киеве.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве признали, что в результате российских атак в столице сократилось количество некоторых импортных медикаментов и лекарств от хронических заболеваний. Это связали с нарушением отдельных логистических цепочек производителей и поставщиков лекарств, поскольку обстрелы повлияли на своевременность поставок отдельных препаратов в аптечную сеть.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!