В Украине пересмотрят цены на лекарства: что подорожает в первую очередь

Украину ждет постепенный рост цен на импортные лекарственные препараты. Они могут подорожать из-за ряда экономических и логистических факторов, в частности из-за ударов по фармацевтическим складам и производителям.

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Об этом в эфире "Киев24" заявил председатель правления Европейской фармацевтической ассоциации Александр Комарида. По его словам, несмотря на атаки оккупантов, украинская фармацевтическая отрасль демонстрирует высокую устойчивость.

"Мы не ожидаем глобального или значительного перебоя с поставками тех или иных препаратов, в том числе и отечественных", – подчеркнул председатель правления Европейской фармацевтической ассоциации.

Он также подчеркнул, что практически все отечественные производители и выпускаемые ими лекарственные средства являются взаимозаменяемыми, что гарантирует наличие необходимых медикаментов в аптеках.

Почему дорожают импортные препараты

Комментируя ситуацию с зарубежными лекарствами, Комарида отметил, что фармкомпании стараются максимально сдерживать цены, однако объективные экономические факторы делают их рост неизбежным. Он выделил следующие факторы, влияющие на цены:

колебания курса доллара и евро напрямую влияют на закупку импортного сырья и готовых препаратов;

напрямую влияют на закупку импортного сырья и готовых препаратов; рост стоимости топливно-смазочных материалов , который закладывается в общие расходы;

, который закладывается в общие расходы; подорожание и изменение маршрутов доставки товаров в Украину.

"К сожалению для украинских пациентов, цена будет постепенно расти. И мы видим, согласно данным средств массовой информации, что подорожание лекарственных средств уже постепенно происходит… Лучше иметь возможность купить лекарства немного дороже, чем не иметь возможности купить их вообще", – подытожил Александр Комарида.

Российские атаки на фармацевтические объекты в Украине

Российские войска систематически уничтожают фармацевтическую инфраструктуру Украины, нанося удары по крупнейшим логистическим комплексам и складам дистрибьюторов:

"Биокон" (3 сентября): уничтожен логистический фармкомплекс в Киевской области площадью 45 тыс. кв. м. Потери продукции превышают 15 млрд грн, компания приостановила деятельность;

уничтожен логистический фармкомплекс в Киевской области площадью 45 тыс. кв. м. Потери продукции превышают 15 млрд грн, компания приостановила деятельность; Teva (3 сентября): враг дважды атаковал склад израильского производителя; компания минимизирует последствия и продолжает работу;

враг дважды атаковал склад израильского производителя; компания минимизирует последствия и продолжает работу; "Аптека доброго дня" (3 сентября): полностью уничтожен склад сети в Киевской области, потеряны тонны лекарств;

полностью уничтожен склад сети в Киевской области, потеряны тонны лекарств; "Оптима-Фарм" (8 сентября): повторный баллистический удар по уже разрушенному осенью 2025 года и пустому складу на левом берегу Киева;

повторный баллистический удар по уже разрушенному осенью 2025 года и пустому складу на левом берегу Киева; Universal Logistic (12–13 сентября): двухдневный обстрел фармацевтического склада (21 тыс. кв. м) в Бориспольском районе; вывоз уцелевших товаров затруднен из-за повреждений и тревог;

двухдневный обстрел фармацевтического склада (21 тыс. кв. м) в Бориспольском районе; вывоз уцелевших товаров затруднен из-за повреждений и тревог; "БаДМ" (14 сентября): атакован склад одного из крупнейших дистрибьюторов в Хаджибейском районе Одессы, на территории возник масштабный пожар;

атакован склад одного из крупнейших дистрибьюторов в Хаджибейском районе Одессы, на территории возник масштабный пожар; "Дарница" (23 сентября): нанесен удар по заводу одной из крупнейших фармкомпаний, расположенному на Рембазе в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве признали, что в результате российских атак в столице сократилось количество некоторых импортных медикаментов и лекарств от хронических заболеваний. Это связали с нарушением отдельных логистических цепочек производителей и поставщиков лекарств, поскольку обстрелы повлияли на своевременность поставок отдельных препаратов в аптечную сеть.

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