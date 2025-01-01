В Украине пересчитают стоимость важных продуктов: как изменится цена

В Украине в ближайшее время ожидается подорожание хлеба, молочки, макарон. В то же время, стоимость яиц в ближайшее время расти не будет.

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Об этом сообщает издание "Минфин", собравшее прогнозы аналитиков. В недавнем инфляционном отчете Нацбанк спрогнозировал, что потребительская инфляция останется высокой и в первом квартале 2025 года, и в годовом исчислении ускорится до 11,4%.

Овощи и фрукты зимой могут подорожать на 10-15%

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин говорит, что в течение зимы овощи и фрукты могут вырасти в цене еще по меньшей мере на 10-15%.

Хлеб может подорожать на 5%

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко рассказал, что в первом квартале следующего года еще примерно на 5% подорожает хлеб. "Точнее прогнозы зависят от динамики в составляющих себестоимости", — отметил он.

Ранее Дученко объяснял удорожание хлеба ростом цен на муку и прогнозировал, что до конца года цены на него вырастут еще на 11%. Также пекари повышают ценники из-за роста цен на упаковку на 10%, логистику – на 8%, газ – на 11% и электроэнергию – на 20%.

Молочка к марту 2025 года может подорожать на 5-10%

Будет дорожать также молочка. По данным Ассоциации производителей молока, по состоянию на 10 декабря закупочная стоимость молочного сырья экстра-класса выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 65 копеек – до 19,7 гривен за килограмм без НДС. Молоко высшего сорта подорожало за это время на 30 копеек (до 18,7 грн/кг без НДС), первого сорта – на 50 копеек (до 17,65 гривен).

По данным главы этой ассоциации Георгия Кухалейшвили, спрос на молоко превышает предложение. Впрочем, ценники на сырье хотя и растут, но уже не такими темпами, как с начала осени. По его прогнозам, темпы подорожания молока будут снижаться. Одна из причин – падение темпов экспорта сливочного масла из-за его удешевления в Европе. Если в октябре масло в ЕС стоило 8,5 евро за килограмм, то сейчас – 6,5 евро.

Не исключено, что экспортеры будут вынуждены перенаправить часть объемов на внутренний рынок, что притормозит рост цен на сливочное масло в отечественной рознице. В целом, эксперты прогнозируют рост цен на молочную продукцию за первые три месяца 2025 года в пределах 5-10%.

Макароны будут дорожать на 2% ежемесячно

Глава концерна "Ярослав" (в его структуру входит Киевская макаронная фабрика) Александр Борсук прогнозирует дальнейшее подорожание макарон. "Главная причина – резкое удорожание зерна – оно выросло в цене в 1,5 раза. Соответственно, подтянулась и мука, за которую мы платим по 15 гривен, вместо прежних 10 гривен", – объяснил Борсук. Поэтому макароны будут прибавлять в цене по меньшей мере по 2% ежемесячно.

Украина является крупным мировым экспортером пшеницы и кукурузы. Следовательно, цены на зерно на внутреннем рынке привязаны к мировым, а те, по данным FAO (продовольственная организация ООН), растут из-за сокращения запасов до 315 млн тонн вместо прошлогодних 316 млн и 323 млн в 2022-2023 маркетинговом году.

Яйца в ближайшее время дорожать не будут

Что касается яиц, то, как рассказал глава Союза птицеводов Сергей Карпенко, яйца, после стремительного подорожания, уже подешевели на 20-25% и не будут дорожать как минимум в течение января.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине подешевел картофель. В настоящее время производители продают ее по 18-28 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле.

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