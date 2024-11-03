В Украине пересчитали цены на землю: сколько стоит гектар

В Украине подорожала земля сельхозназначения. В октябре 2024 года средняя стоимость гектара составила 51 194 грн, тогда как в сентябре она была 48 963 грн. То есть, подорожание составило более 2 200 грн.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, с начала года же цена выросла почти на 6 000 грн – в январе 2024 года гектар сельхозземли в Украине стоил в среднем 45 232 грн.

Самая высокая цена в году была зафиксирована в июле. Тогда она поднялась до 51 222 грн за гектар в среднем.

А вот дешевле всего земля стоила в феврале. Тогда ее средняя стоимость составила 43 806 грн за гектар.

Где земля самая дорогая

В целом же стоимость гектара земли по областям Украины колеблется от средних 28 987 до 140 490 грн. Дороже всего – собственно, 140 490 грн/га – она стоит в Киевской области. За ней идут:

Львовская – 131 375 грн;

Ивано-Франковская – 113 878 грн;

Черновицкая – 87 942 грн.

Где цены на землю самые низкие

Самые низкие цены на землю сельхозназначения зафиксированы аналитиками в Николаевской области – в среднем, 28 987 грн/га. А кроме того, в:

Черниговской – 32 605 грн;

Одесской – 33 800 грн;

Сумской – 33 887 грн.

Украинцам будут платить по 2 тыс. грн за каждый гектар земли

В то же время, украинские аграрии могут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, поддержка будет оказана также тем аграриям, которые работают на территории возможных боевых действий. Впрочем, они будут получать меньше – размер помощи составит 1 тыс. грн за 1 га угодий.

"Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих громадах. Поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", – сказал глава правительства.

Премьер объяснил: помощь будет предоставляться в рамках механизма специальных субсидий для аграриев, работающих в этих прифронтовых регионах. Соответствующее постановление было принято в середине августа.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенный рост стоимости земли. По прогнозам, в следующие несколько лет она подорожает на 20%, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

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