В Украине перепишут правила кредитов на солнечные панели в многоэтажках: о чем договорились банки

Украинцам, которые в живут в многоквартирных домах с ОСМД, ряд банков будет выдавать кредиты на энергетическое оборудование, например установку солнечных панелей, на единых условиях. Годовая ставка составит 13,5% в первый год, а со второго года – не выше 16,5%.

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Так, банки подписали дополнение к Меморандуму о развитии кредитования по восстановлению энергоинфраструктуры. Теперь каждое финучреждение-подписант обязалось вывести на рынок собственную кредитную программу на закупку энергооборудования, объяснил OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

По его словам, согласно условиям меморандума процентная ставка на первый год кредитования не будет превышать 13,5% годовых. А со второго года кредита ставка будет вариативной, но не более 16,5% годовых.

Программа рассчитана на объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), участвующих в программах "Энергодім" и "ГрінДІМ" от Фонда энергоэффективности. Кредитные условия позволяют ОСМД оформить кредит сроком до 5 лет на сумму до 3 млн грн:

на реализацию энергоэффективных проектов;

приобретение и установку солнечных панелей;

приобретение и установку тепловых насосов.

Программа уже распространяется на приобретение оборудования для генерации и хранения электрической энергии из альтернативных источников (солнечной и ветровой) для ОСМД и ЖСК под 7% годовых, а домохозяйства могут получить беззалоговые кредиты под 0% на сумму 480 тыс. грн со сроком погашения до 480 тыс. грн. 10 лет.

Кроме того, расширена программа льготных кредитов "5-7-9" – на нужды бизнеса в достижении энергонезависимости. "Что касается малого и среднего бизнеса, то предприятия смогут приобрести в кредит газотурбинные, газопоршневые и биогазовые генерационные установки на сумму до 150 млн грн на срок погашения до 10 лет", – рассказал Мамедов.

Меморандум подписали около 20 банков. В списке, кроме Глобус Банка, есть государственные ПриватБанк, Сенс Банк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк, а также ряд частных финучреждений, в т. ч. ПУМБ, Райффайзен Банк, "Креди Агриколь" и другие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине внесли изменения в порядок предоставления финансовой поддержки для установки генераторов в домохозяйствах, ограничив сроки на их приобретение и установку до 90 дней. В случае неустановки оборудования в этот срок граждане должны вернуть государственную помощь и платить полную процентную ставку за пользование банковскими средствами.

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