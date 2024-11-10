В Украине переписали цены на землю: цена на гектар

В Украине подорожала сельхозземля. В октябре 2024 года средняя стоимость гектара составила 52 514 грн, тогда как в сентябре она была 48 952 грн. То есть, подорожание составило более 3 500 грн.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, с начала года же цена выросла более чем на 7 200 грн – в январе 2024 года гектар сельхозземли в Украине стоил в среднем 45 232 грн.

В то же время октябрьская цена стала самой высокой в 2024 году. А вот дешевле всего земля стоила в феврале. Тогда ее средняя стоимость составила 42 806 грн за гектар.

Где цены на землю самые низкие

В целом же стоимость гектара земли по областям Украины колеблется от средних 30 647 до 113 600 грн. Т.е., стоимость 1 га в самой дорогой области равняется 3,7 га в самой дешевой.

Самые низкие цены на землю сельхозназначения зафиксированы аналитиками в Николаевской области – в среднем, 30 647 грн/га. А кроме того, в:

Сумской – 32 043 грн;

Запорожской – 34 300 грн;

Черниговской – 34 722 грн;

Одесской – 35 046 грн.

Где земля самая дорогая

Дороже всего земля стоит стоит в Киевской области – в среднем 113 600 грн. За ней идут:

Ивано-Франковская – 97 012 грн;

Львовская – 95 895 грн;

Черновицкая – 90 512 грн.

В Украине готовятся существенно переписывать цены на землю

В то же время, в Украине ожидается существенный рост стоимости земли. По прогнозам, в следующие несколько лет она подорожает на 20%, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Впрочем, отметил он, ничего сверхъестественного в этом процессе нет. Ведь за последнее время цены уже значительно увеличились.

"Земля постепенно набирает в цене. Если в 2021 году средняя стоимость была около 39 000 грн/га, то сейчас – 46 000 грн/га. Цена в гривне будет постепенно увеличиваться. В следующие несколько лет может возрасти примерно на 20%", – сказал Коваль.

При этом он подчеркнул: в настоящее время рынок земли равномерно становится коммерческим. Так:

в 2021 году более 74 тыс. земельных участков на более 178 тыс. га получили нового собственника;

за неполный 2024-й было отчуждено более 194 тыс. участков площадью около 400 тыс. га.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские аграрии могут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей.

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