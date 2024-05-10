В Украине переписали цены на новые квартиры: сколько теперь стоит "квадрат" и где дороже всего

В Украине растут цены на квартиры в новостройках. По итогам апреля-2024 средние цены за квадратный метр нового жилья повысились по всех областях, кроме Сумской, Харьковской, Винницкой и Черкасской. При этом самая высокая стоимость наблюдается в Киеве – 54 084 грн за кв. м (учитывая все типы квартир по количеству комнат). То есть квартира площадью 40 "квадратов" в новом доме в столице обойдется в 2,1 млн грн.

А сильнее всего квартиры подорожали на Полтавщине – на 7% за месяц, свидетельствуют данные исследования, проведеного крупным профильном маркетплейсом. В целом в топ-5 регионов с самыми высокими ценами вошли:

Киев – 54 084 грн за кв. м (рост за месяц составил 1%), или 2,1 млн грн за 40 кв. м;

Закарпатье – 44 610 грн за "квадрат" (+3%), или 1,8 млн грн за 40 кв. м;

Львовская область – 42 546 грн (+1%), 1,7 млн грн за 40 кв. м;

Днепропетровская область – 41 236 грн (+1%), 1,6 млн грн за 40 кв. м;

Кировоградская область – 35 595 грн (+3%), 1,4 млн грн за 40 кв. м.

В целом, в апреле 2024 года в Украине работали 76% отделов продаж новостроек. Самый высокий показатель был зафиксирован в Закарпатской области – 97%.

Однако по фактическому количеству предложения лидирует не Закарпатье. Так, наибольшая доля готовых новостроек зафиксирована в Киевской области, это 30% от общего количества.

"В середине весны 2024 года по всей Украине было сдано в эксплуатацию 10 новостроек на 21 секцию. Всего за этот год во всех городах страны сдано 182 новостройки на 345 секций. Среди них 21 только что возведенных зданий на 46 секций – в Киеве", – отметили эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, также по всей Украине изменились цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. При этом переписали их как в сторону удорожания, так и удешевления.

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