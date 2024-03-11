"Наверное, на черепахах передвигается": украинцы массово жалуются на "Укрпочту", письма и посылки задерживаются неделями

Украинцы массово жалуются на сроки доставки писем и посылок "Укрпочтой". К примеру, одно из писем между Киевом и находящимся от него в примерно 20 км селом Хотов на момент жалобы шло 2 недели.

"Укрпочта". Хотов – Киев. Расстояние 20 км. Доставка письма. Вторая неделя пошла", – написал клиент госкомпании 4 марта и выложил фотографию отслеживания доставки, по которой:

отправление было принято в Хотове 26 февраля;

после 4-х операций лишь 4 марта пришло на сортировочный центр в Киеве.

В свою очередь, другая клиентка ожидает доставку заказного письма из Николаева в Киев уже больше 2-х месяцев. Так:

отправление было принято 7 февраля;

13-го "Укрпочта" сообщила, что письмо следует в точку выдачи;

10 марта клиентка сообщила, что письмо до сих пор не доставлено. OBOZ.UA проверил указанный в жалобе трек-номер 11 марта – изменений так и не произошло.

"Это как, 32 дня в пути? За что вам деньги оплачивают, за то, чтобы присваивать чужие отправления? И не пишите, что отделение передвижное, наверное, на черепахах передвигается", – пожаловалась она на странцие "Укрпочты" в Facebook.

Еще одна клиентка ожидает доставку посылки из Винницы в Киев с конца февраля. "Моя посылка, согласно вашей трекинговой системе, пролежала на сортировке в Виннице целую рабочую неделю, и еще одну неделю якобы находится на сортировке в Киеве. Из Винницы в Киев три часа ехать на машине", – пожаловалась она.

При этом жалуются украинцы на долгую доставку не только обычных отправлений, но и экспресс. Которые должны были бы доставляться очень быстро – как обещают в самой "Укрпочте", до 3 дней между областными центрами без учета дня отправки.

"Сегодня уже четвертый день, как стоит моя посылка без движения на терминале. Эксперс-доставка кстати", – пожаловалась одна из клиенток.

Можно получить компенсацию

В самой же "Укрпочте" признают, что у них происходят задержки в обработке на сортировочных центрах. Однако отмечают, что отправитель может получить компенсацию за ожидание – 25% стоимости услуги.

Для этого следует написать соответствующее заявление. Подать его можно по ссылке.

"К сожалению, случаются задержки в обработке на сортировочных центрах. Плательщик услуги может написать заявление на возмещение. За несвоевременную доставку регистрируемых почтовых отправлений — штраф в размере 25% стоимости услуг почтовой связи", – рассказали в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2023 года же "Укрпочта" впервые с 2002 года доставила международные отправления по железной дороге. Таким образом было найдено решение обхода заблокированных поляками и словаками автомобильных пунктов пропуска на границе.

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