Rozetka изменила правила доставки заказов: за что теперь нужно платить

Украинский онлайн-ритейлер Rozetka ввел плату за доставку в магазины заказов на сумму до 700 грн. Раньше эта услуга была бесплатной, а теперь за нее нужно платить 35 грн.

Об этом сообщили в самой компании. При этом подчеркнув: доставка покупок от 700 грн по-прежнему бесплатна.

"Услуга по организации доставки по адресу выдачи товара в размере 35 грн (применительно к товару в корзине) оплачивается только при заказе на сумму до 700 грн. В частности, 699 грн включительно", – говорится в сообщении.

В свою очередь, аналитики itc обратили внимание, что "никаких публичных анонсов в соцсетях Rozetka не делала". "Ритейлер просто незаметно обновил политику в части условий предоставления услуг доставки в собственные точки", – говорится в материале.

В Украине появится сильный конкурент для Rozetka

В то же время, один из крупнейших маркетплейсов Турции – Hepsiburada – решил выйти на украинский рынок. Впрочем, сначала в тестовом формате. Однако если его результаты будут удовлетворительны, произойдет полноценный заход компании в Украину. Причем там готовы к этому шагу, даже несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну, развязанную Россией.

По данным Bloomberg, выход на украинский рынок является для Hepsiburada частью долгосрочной стратегии восстановления после падения цен на ее акции с момента выхода на Nasdaq в 2021 году. При этом подчеркивается: в самой компании называют Украину "сложным, но важным рынком для Турции". Кроме того, там довольно оптимистично настроены касательно послевоенного восстановления страны.

"Для нас это стратегическая инвестиция. В будущем Украина нормализуется, и мы хотим быть к этому готовы. ... Украина уже предоставляет [определенные] возможности – учитывая проблемы, с которыми ее жители сталкиваются при поиске товаров как внутри страны, так и когда прибегают к трансграничным перевозкам с увеличенными сроками доставки", – объяснили в Hepsiburada.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Заречный районный суд Сумобязал Rozetka заплатить покупателю 37 тыс. грн в виде компенсации морального ущерба, а также неустойки. По закону после того, как покупатель отдал товар на гарантийный ремонт, ему должны были предоставить аналогичный товар для временного пользования. Rozetka такой товар не предоставила, кроме того, вместо того, чтобы отремонтировать товар, они почти через месяц вернули его полную стоимость.

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