Рынок недвижимости ожил. Сколько стоят однокомнатные квартиры в разных городах

В Украине стремительно восстанавливается рынок недвижимости. Цены в долларовом эквиваленте почти догнали показатели января 2022-го, а во Львове и Ужгороде уже превысили старые показатели. О том, сколько сейчас стоит квартиры, читайте в материале OBOZ.UA.

Что происходит на рынке недвижимости

В Украине рынок недвижимости активно развивался вплоть до начала полномасштабной войны. В 2021 продали 325,1 тыс. квартир и домов, тогда как в 2015 количество сделок не достигало и 200 тыс. С началом большой войны ситуация кардинально изменилась, определенное время реестр прав на недвижимое имущество был закрыт. Потом украинцы боялись покупать жилье. В результате за весь 2022-й было заключено всего 100,7 тыс. сделок, говорится в данных Минюста, опубликованных OpenDatabot.

В прошлом году рынок недвижимости начал восстанавливаться. Было зарегистрировано 172,6 тыс. сделок купли-продажи квартир и домов. Это значительно меньше, чем в 2021 или даже в 2015-м. Риэлтор Максим Б., работающий в Киевской области, рассказывает OBOZ.UA: покупатели уже не так активно реагируют на новости и не отменяют сделки после очередной ракетной атаки.

"У меня есть коллега в Кривом Роге, так там у него была сделка, которая 5 часов продолжалась. Из-за воздушной тревоги регистратор останавливал работу и каждый раз предлагал пройти в бомбоубежище. Но все равно покупатель никуда не ушел. Люди привыкают ко всему. Покупают активно и переселенцы, и киевляне, желающие улучшить условия", – говорит он.

Возобновляется и ипотечное кредитование. В первую очередь благодаря государственным программам. В прошлом году было заключено 10 775 ипотечных сделок. До большой войны эта цифра достигала 22294. Уже сейчас количество ипотечных сделок превысило показатели 2017-го. О том, как оформить ипотеку, кто может на нее претендовать и кому откажут, читайте вскоре на страницах OBOZ.UA.

Что происходит с ценами на недвижимость

В абсолютном количестве регионов за прошлый год значительно подорожали квартиры, подсчитали эксперты ЛУН. К примеру, во Львове средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 58,5 тыс. долларов. Еще год назад стоимость была на 6,4 тыс. долларов меньше. Что интересно, в Киеве квартиры наоборот за последние полгода подешевели. Цена снизилась на 2 тыс. и достигла, в среднем, 62 тыс. долларов.

Худшая ситуация в Сумах (средняя стоимость однокомнатной квартиры составила 24,5 тыс. долларов) и Харькове (25 тыс. долларов), Среди областных центров самые дешевые квартиры в Николаеве. Там в среднем "однушку" можно купить за 21 тыс. долларов.

Зато значительно возросла стоимость квартир в Ужгороде (51,6 тыс. долларов). В этом городе нет комендантского часа и сюда не "прилетает".

"Среди 1-комнатных квартир Киев потерял 3%, а Львов в то же время вырос на 12%. Рекордсменом по росту стал Ивано-Франковск, там +18% в валюте", – объясняют эксперты ЛУН. Аналитики также посчитали, сколько лет нужно собирать на однокомнатную квартиру. Оказалось, что во Львове нужно 9,8 года откладывать среднюю зарплату, чтобы купить однокомнатную квартиру. В Киеве – 9,4 года. В Николаеве – 4,2 года.

Одно из крупных агентств недвижимости в Киеве подсчитало: сейчас в среднем квадратный метр жилья в столице стоит 1,97 тыс. долларов. До полномасштабной войны цена составляла 2,02 тысячи долларов. Самое дешевое жилье в Деснянском районе (около 1,2 тыс. долларов), а самое дорогое – в Печерском (около 3,5 тыс. долларов).

Однако если пересчитать в гривне, то стоимость квартир в Украине даже выросла. Так, в январе 2022-го квартира стоимостью 90 тыс. долларов в столице в гривневом эквиваленте стоила 2,4 млн. грн. Сейчас такая же квартира будет стоить около 88,6 тыс. долларов (цены в валюте снизились). Но в гривне придется заплатить за ту же квартиру уже 3,3 млн. грн. Перспектив для снижения цен немного. Квартиры в новостройках дорожают, курс доллара постепенно растет.

Риски снижают цены

В Киеве самые дешевые квартиры продают в "проблемных" домах. Это жилье в недостроенных ЖК, которые не сданы в эксплуатацию и имеют проблемы с коммунальными услугами. "Проблемное" жилье может стоить около 20 тыс. долларов за небольшую студию до 25 квадратов. Однако если дом не достроен, покупатель не сможет получить право собственности. Вместо этого можно купить право требования квартиры у застройщика.

Уже несколько месяцев дешевые квартиры продают в селе Бортничи. Речь идет о маленьких студиях в строящихся домах. Стоимость такого жилья площадью до 20 квадратов около 8 тыс. долларов. OBOZ.UA обращался к риэлторам, продающим квартиры в этом комплексе. Они уверяют, что проблем с регистрацией не будет. Квартиры находятся в отдаленном от метро и любой инфраструктуры месте.

Фактически это обычный трехэтажный дом в частном секторе. Однако вместе с низкой ценой новые владельцы могут получить и возможные будущие проблемы как с регистрацией квартир, так и с оформлением земли, доступом к инфраструктуре и т.д.

Среди дешевого жилья также отдельную позицию занимают хрущевки. И если дом недалеко от станции метро все еще можно быстро продать, несмотря на его состояние, то ситуация с хрущевками вдали от метро, гораздо хуже. "Покупают хрущевки, но это будет минус 30% от стоимости в доме, построенном в 90-х, например. Недавно продал хрущевку на Левом берегу. Взрослые люди, переехали из Харькова и здесь себе смотрели у работы жилье. Разные же хрущевки бывают", – рассказывает риэлтор Максим Б.