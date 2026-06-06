В Украине отремонтируют 'критически важные' дороги: Свириденко рассказала, сколько средств выделено

Украинские областные военные администрации получат дополнительное финансирование для неотложных ремонтов критических участков дорог местного значения. На это из резервного фонда госбюджета было выделено 3,5 миллиарда гривен.

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В субботу, 6 июня, о соответствующем решении сообщила в Telegram премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила, что эти ремонты необходимы "для повышения безопасности жителей и логистики Сил обороны".

Подробности о решении правительства

"Средства будут направлены на конкретные участки, где это наиболее критично", – отметила Свириденко.

Пресс-служба Минразвития на официальном сайте добавила, что ОГА должны потратить деньги "на устранение аварийных повреждений и обеспечение функционирования местных дорог, которые имеют важное значение для общин, гуманитарной логистики, работы бизнеса, ежедневного транспортного сообщения".

Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что решение было принято после обсуждений с местными администрациями, Агентством восстановления и Министерством финансов.

"Для людей это вопрос безопасности и быстрого доступа к больницам, родильным, школам. Для наших Сил обороны – это вопрос эвакуации, логистики и обеспечения подразделений", – объяснила Свириденко.

Средства выделяются на условиях софинансирования с местными бюджетами и будут распределены между всеми регионами.

Всего с начала 2026 года в Украине ликвидировано почти 14 млн кв.м деформаций и повреждений дорожного покрытия. Работы продолжаются во всех областях страны – несмотря на сложные погодные условия и вызовы безопасности. Ежедневно к работам привлекаются около 90 бригад и более 900 работников.

Как писал OBOZ.UA:

– Появление в Украине платных дорог является вопросом времени, однако в Верховной Раде считают, что в ближайшие 5 лет этого не произойдет. Глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа") отметила: для того, чтобы "запускать" платные дороги, должны сложиться необходимые обстоятельства.

– Ранее мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую функцию: теперь пользователи могут оперативно узнавать, где в столице проводятся ремонтные работы на дорогах или перекрыто движение транспорта.

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