В Украине отправят в рейсы новый "специальный" поезд: сколько стоят билеты

К Пасхе, которую в 2025 году празднуют 20 апреля, "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из Киева в популярный среди украинцев туристический центр – Одессу. Впрочем, поезд будет временными – рейсы запланированы лишь на 18 и 21 апреля. Стоимость же билетов в купе поезда на рейс 18 апреля из Киева составляет 908,02 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил №265/266.

"В период пасхальных праздников Укрзализныця назначает дополнительный скорый фирменный поезд №265/266 Киев – Одесса – Киев. Билеты уже доступны", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

Из Киева поезд будет отправляться в 08:33. Прибытие в Одессу – 18:08.

Отправление из Одессы – 10:28. Прибытие в столицу – 21:15.

В пути поезд будет делать остановки в ряде населенных пунктов. В частности, в:

Виннице;

Жмеринке;

Подольске;

Раздельной;

Кодыме;

Руднице;

Вапнярке;

Козятине.

Где купить билеты

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В железнодорожных кассах.

Сколько стоят билеты на новый поезд

На рейс 18 апреля из Киева билеты продают в вагоны классов купе и люкс. Их стоимость:

в купе – 908,02 грн;

люкс – 2224,29 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из Киева во Львов. Рейс запланирован на 18 апреля.

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