В Украине отправят в рейсы новый "специальный" поезд: сколько стоят билеты
К Пасхе, которую в 2025 году празднуют 20 апреля, "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из Киева в популярный среди украинцев туристический центр – Одессу. Впрочем, поезд будет временными – рейсы запланированы лишь на 18 и 21 апреля. Стоимость же билетов в купе поезда на рейс 18 апреля из Киева составляет 908,02 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил №265/266.
"В период пасхальных праздников Укрзализныця назначает дополнительный скорый фирменный поезд №265/266 Киев – Одесса – Киев. Билеты уже доступны", – говорится в сообщении.
Расписание нового поезда
Из Киева поезд будет отправляться в 08:33. Прибытие в Одессу – 18:08.
Отправление из Одессы – 10:28. Прибытие в столицу – 21:15.
В пути поезд будет делать остановки в ряде населенных пунктов. В частности, в:
- Виннице;
- Жмеринке;
- Подольске;
- Раздельной;
- Кодыме;
- Руднице;
- Вапнярке;
- Козятине.
Где купить билеты
- В приложении "Укрзалізниці".
- На сайте перевозчика.
- В железнодорожных кассах.
Сколько стоят билеты на новый поезд
На рейс 18 апреля из Киева билеты продают в вагоны классов купе и люкс. Их стоимость:
- в купе – 908,02 грн;
- люкс – 2224,29 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из Киева во Львов. Рейс запланирован на 18 апреля.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!