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В Украине отправят в рейс поезд с уникальными вагонами: как выглядят

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
2,8 т.
Как выглядят новые вагоны поездов 'Укрзалізниці'

"Укрзалізниця" получила шесть новых плацкартных вагонов, которые стали первыми в истории независимой Украины, закупленными в плацкартной модификации. На маршрут их выпустят уже в ближайшие выходные.

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Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины. Вагоны построили на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ), они рассчитаны на 58 мест каждый и имеют ряд нововведений по сравнению со старыми моделями:

  • полочки с мягкими боковыми спинками для более комфортного сна;
  • эргономичная конструкция лестницы для удобного подъема на верхние полки;
  • мини-перегородки между местами и проходом для большей приватности;
  • специальные ниши под нижними полками для хранения негабаритной клади – военных рюкзаков или туристических чемоданов;
  • раскладные индивидуальные столики и места для сидения на верхних полках;
  • новая обивка салона и регулируемое освещение для более уютной атмосферы;
  • контрастная маркировка ручек и перил, шрифт Брайля на рекомендуемой высоте, дублирование номеров мест объемной печатью для людей с нарушениями зрения;
  • розетки с разъемами USB и Type-C; индивидуальные светильники с тремя режимами освещения;
  • новые вагоны стандартно оснащены кондиционерами, вакуумными туалетами и пеленальными столиками и имеют манежи для самых маленьких пассажиров.
Новый плацкартный вагон
Указатели в уборную
Боковые места.

В общей сложности министерство заказало у КВБО 66 (в том числе и 16 плацкартных), из которых уже поставлено 38, то есть более половины. На заводе утверждают, что от предыдущих вагонов новых оставили только кузов, а ходовая часть, тормозное оборудование, системы жизнеобеспечения, безопасности, внутреннего интерьера – новые разработки. С 3 мая они будут курсировать в составе двухгруппового поезда №22/21–104/103 Львов – Харьков, Краматорск.

От старых вагонов остался только кузов
"Укрзалізниця" получила новые вагоны
Обновленная туалет.
Полочки

Также OBOZ.UA сообщал, что "Укрзалізниця" отремонтировала 2 новых пассажирских вагона класса плацкарт. Они пополнили флагманский поезд №7/8 Киев – Черновцы "Буковина".

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