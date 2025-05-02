В Украине отправят в рейс поезд с уникальными вагонами: как выглядят

"Укрзалізниця" получила шесть новых плацкартных вагонов, которые стали первыми в истории независимой Украины, закупленными в плацкартной модификации. На маршрут их выпустят уже в ближайшие выходные.

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Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины. Вагоны построили на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ), они рассчитаны на 58 мест каждый и имеют ряд нововведений по сравнению со старыми моделями:

полочки с мягкими боковыми спинками для более комфортного сна;

эргономичная конструкция лестницы для удобного подъема на верхние полки;

мини-перегородки между местами и проходом для большей приватности;

специальные ниши под нижними полками для хранения негабаритной клади – военных рюкзаков или туристических чемоданов;

раскладные индивидуальные столики и места для сидения на верхних полках;

новая обивка салона и регулируемое освещение для более уютной атмосферы;

контрастная маркировка ручек и перил, шрифт Брайля на рекомендуемой высоте, дублирование номеров мест объемной печатью для людей с нарушениями зрения;

розетки с разъемами USB и Type-C; индивидуальные светильники с тремя режимами освещения;

новые вагоны стандартно оснащены кондиционерами, вакуумными туалетами и пеленальными столиками и имеют манежи для самых маленьких пассажиров.

В общей сложности министерство заказало у КВБО 66 (в том числе и 16 плацкартных), из которых уже поставлено 38, то есть более половины. На заводе утверждают, что от предыдущих вагонов новых оставили только кузов, а ходовая часть, тормозное оборудование, системы жизнеобеспечения, безопасности, внутреннего интерьера – новые разработки. С 3 мая они будут курсировать в составе двухгруппового поезда №22/21–104/103 Львов – Харьков, Краматорск.

Также OBOZ.UA сообщал, что "Укрзалізниця" отремонтировала 2 новых пассажирских вагона класса плацкарт. Они пополнили флагманский поезд №7/8 Киев – Черновцы "Буковина".

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