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В Украине отменяют налоги на ввоз важной техники для ВСУ: нардепы приняли решение

Ксения Капустинская
Рынки и компании
1 минута
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Налоги на ввоз антидроновых ружей отменили

В Украине освобождают от НДС и пошлины на ввоз андродроновые ружья, тепловизионные моноочки, оснащенные инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры, а также биноочки с функцией дальномера. Такая техника крайне необходима ВСУ.

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За соответствующие законопроекты №№ 9467 и 9468 28 июля проголосовали депутаты Верховной Рады. Документы приняли сразу за основу и в целом, за – 294 и 301 голос соответственно, сообщил один из авторов документа, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Голосование за отмену налогов на ввоз техники

Также депутаты проголосовали за немедленное подписание спикером этих законов. Последним шагом в процедуре их принятия должна стать подпись президента Владимира Зеленского. 

"Это освобождение от пошлины и НДС тепловизионных монокуляров оснащены инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры и бинокуляром с функцией дальномера. Также добавили к льготе на освобождение от НДС и пошлины антидроновые ружья", – рассказал Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили налоги на ввоз составляющих для дронов. Это поддержит производство беспилотников в стране.

Кроме того, была поднята доля прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов до 25%. Это позволит привлечь больше компаний к производству БПЛА в Украине, то есть запустить в стране массовое производство дронов.

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