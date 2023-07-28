В Украине отменяют налоги на ввоз важной техники для ВСУ: нардепы приняли решение

В Украине освобождают от НДС и пошлины на ввоз андродроновые ружья, тепловизионные моноочки, оснащенные инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры, а также биноочки с функцией дальномера. Такая техника крайне необходима ВСУ.

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За соответствующие законопроекты №№ 9467 и 9468 28 июля проголосовали депутаты Верховной Рады. Документы приняли сразу за основу и в целом, за – 294 и 301 голос соответственно, сообщил один из авторов документа, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Также депутаты проголосовали за немедленное подписание спикером этих законов. Последним шагом в процедуре их принятия должна стать подпись президента Владимира Зеленского.

"Это освобождение от пошлины и НДС тепловизионных монокуляров оснащены инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры и бинокуляром с функцией дальномера. Также добавили к льготе на освобождение от НДС и пошлины антидроновые ружья", – рассказал Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили налоги на ввоз составляющих для дронов. Это поддержит производство беспилотников в стране.

Кроме того, была поднята доля прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов до 25%. Это позволит привлечь больше компаний к производству БПЛА в Украине, то есть запустить в стране массовое производство дронов.

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