В Украине отменят налоги на ввоз важных товаров для разминирования: в комитете парламента приняли решение

В Украине планируют освободить от НДС (налога на добавленную стоимость) и пошлины на ввоз товаров для ремонта и производства машин механизированного разминирования. Такая техника крайне необходима Украине с учетом количества заминированных территорий.

Соответствующие законопроекты №№ 11258 и 11259 утвердил Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Теперь документы будут направлены на рассмотрение сессионного зала парламента.

Глава профильного комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа") сообщил, что освобождение от ввозных налогов вводится на период действия военного положения. Так, от налогообложения пошлиной и НДС предлагается освободить операции по ввозу на таможенную территорию Украины таких составляющих, которые ввозятся для производства и/или ремонта машин механизированного разминирования:

материалы;

узлы;

агрегаты;

оборудование и комплектующие изделия, в том числе машинокомплекты.

Как уточнил первый замглавы комитета Ярослав Железняк ("Голос"), решение было принято единогласно. Законопроекты рекомендованы к принятию в первом чтении.

Гетманцев напомнил, что на сегодняшний день Украина является потенциально наиболее заминированной страной. Около 174 тыс. кв. км остаются заминированными, и учитывая продолжающиеся боевые действия площадь территории минного загрязнения будет расти быстрее объема разминированных территорий, отметил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, также правительство Украины планирует отменить ввозную пошлину и НДС на энергетическое оборудование, упростить таможенные процедуры и обеспечить граждан и бизнес альтернативными источниками энергии. В частности, анонсировано предоставление льготных кредитов на генерирующее оборудование и установку газопоршневых установок в каждом областном центре.

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