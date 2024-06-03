В Украине планируют отменить пошлины и НДС на ввоз энергетических товаров: Шмыгаль рассказал об инициативе

Правительство Украины планирует отменить ввозную пошлину и НДС на энергетическое оборудование, упростить таможенные процедуры и обеспечить граждан и бизнес альтернативными источниками энергии. В частности, также анонсировано предоставление льготных кредитов на генерирующее оборудование и установку газопоршневых установок в каждом областном центре.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Одним из основных предложений стала отмена ввозных пошлин и НДС на все энергетическое оборудование и комплектующие к нему, а также упрощение таможенных процедур для их ввоза. "Это позволит гражданам и бизнесу обеспечить себя альтернативными источниками энергии", – подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьер-министра, правительство активно работает над децентрализацией энергосистемы. Это предполагает не только развитие альтернативных источников энергии, но и обеспечение надежных поставок энергии во все регионы страны. В частности, рассматривается возможность снабжения дизель-генераторами, когенерационными установками и мобильными котельными, особенно прифронтовых регионов.

Премьер-министр поручил проработать вопрос предоставления льготных кредитов на генерирующее оборудование. Это позволит бизнесу и гражданам получить необходимые ресурсы для инвестирования в энергетические решения.

Кроме того, Министерству энергетики поручено совместно с партнерами проработать вопрос размещения газопоршневых установок в каждом областном центре. "Эти установки помогут обеспечить стабильное энергоснабжение даже в самых сложных условиях", – отметил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве и Киевской области действуют самые жесткие в Украине ограничения подачи электроэнергии. И в ближайшее время ситуация не изменится, ведь такая ситуация с графиками в столице связана с большим количеством критической инфраструктуры. В результате рядовым потребителям в условиях дефицита остается меньше тока.

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