В Украине "отменили" поезд на популярном маршруте: почему не будет ездить
В Украине больше не будет курсировать поезд на популярном туристическом направлении №239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев. Дело в том, что он был временным.
Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездку. Там подчеркивали:
- поезд назначали для покрытия возросшего спроса среди украинцев на билеты в этом направлении;
- движение планировалось лишь на 25 апреля и 2 мая.
"Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд № 239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев. Чтобы удовлетворить спрос пассажиров на поездки в Подолье", – говорилось в сообщении.
В настоящее же время о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.
В целом же назначение "временных" поездов является для Украины обычной практикой. Зачастую железнодорожники запускают их, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. В частности, в связи с:
- праздниками;
- другими важными датами – например, каникулами или периодом отпусков.
В Украине запустили особенный поезд по специальному маршруту
В то же время, "Укрзалізниця" запустила поезд по самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге – под тягой старейшего действующего паровоза в Украине, выпущенного в 1938 году. В рейс он выйдет 10 мая.
"В составе поезда будут курсировать пассажирские вагоны Pafawag польского производства конца 1950-х годов, советские пассажирские вагоны типа ПВ-40, построенные в 1982 году. И несколько грузовых вагонов", – говорится в сообщении.
Как рассказали в перевозчике, ретропоезд совершит поездку по маршруту Гайворон – Бершадь, Гайворон – Хащеватое и обратно. А общая протяжность маршрута составит почти 80 км.
Билеты на поезд уже поступили в продажу. Их стоимость составляет:
- Для взрослых – 135 грн.
- Для детей – 102 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, также запустили новый поезд между Киевом и Жмеринкой. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы только на 11 мая. Билеты же на поезд уже поступили в продажу.
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