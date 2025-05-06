В Украине "отменили" поезд на популярном маршруте: почему не будет ездить

В Украине больше не будет курсировать поезд на популярном туристическом направлении №239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев. Дело в том, что он был временным.

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Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездку. Там подчеркивали:

поезд назначали для покрытия возросшего спроса среди украинцев на билеты в этом направлении;

движение планировалось лишь на 25 апреля и 2 мая.

"Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд № 239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев. Чтобы удовлетворить спрос пассажиров на поездки в Подолье", – говорилось в сообщении.

В настоящее же время о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.

В целом же назначение "временных" поездов является для Украины обычной практикой. Зачастую железнодорожники запускают их, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. В частности, в связи с:

праздниками;

другими важными датами – например, каникулами или периодом отпусков.

В Украине запустили особенный поезд по специальному маршруту

В то же время, "Укрзалізниця" запустила поезд по самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге – под тягой старейшего действующего паровоза в Украине, выпущенного в 1938 году. В рейс он выйдет 10 мая.

"В составе поезда будут курсировать пассажирские вагоны Pafawag польского производства конца 1950-х годов, советские пассажирские вагоны типа ПВ-40, построенные в 1982 году. И несколько грузовых вагонов", – говорится в сообщении.

Как рассказали в перевозчике, ретропоезд совершит поездку по маршруту Гайворон – Бершадь, Гайворон – Хащеватое и обратно. А общая протяжность маршрута составит почти 80 км.

Билеты на поезд уже поступили в продажу. Их стоимость составляет:

Для взрослых – 135 грн.

Для детей – 102 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также запустили новый поезд между Киевом и Жмеринкой. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы только на 11 мая. Билеты же на поезд уже поступили в продажу.

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