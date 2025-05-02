"Укрзалізниця" запускает "особенный" поезд: сколько стоят билеты

В Украине запустили новый поезд – между Киевом и крупным региональным центром Жмеринкой. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы только на 11 мая. Билеты же на поезд уже поступили в продажу. В частности, на рейс из Киева в купейный вагон они стоят 504,4 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: поезд также будет останавливаться на станциях Винница и Козятин.

"Назначаем дополнительный поезд №267/268 сообщением Киев – Жмеринка – Киев на 11 мая. В составе поезда будут курсировать купейные вагоны, но с сидячими местами", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: нечетные места расположены у окон. Четные – ближе к проходу.

Расписание нового поезда

Отправление из Киева – в 08:33. Остановка в Виннице – с 11:46 до 11:50. Прибытие в Жмеринку – 12:37.

Отправление из Жмеринки – 16:28. Остановка в Виннице – с 17:12 до 17:17. Прибытие в Киев – 21:15.

Сколько стоят билеты на поезд

На рейс из Киева билеты стоят 504,4 грн. Купить их можно в:

Приложении "Укрзалізниці".

Сайте перевозчика.

Кассах вокзалов.

В Украине появился новый особенный поезд

Ранее же в "Укрзалізниці" появился новый – восьмой – флагманский поезд. Им стал №1/2 Харьков – Ворохта, который получил название "Единство" и едет через всю страну. Как рассказали в "Укрзалізниці", в перечне гарантированных опций "Единства" будут:

купейные вагоны после капитального ремонта, оборудованные вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками в купе;

новые вагоны СВ;

приведенные к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;

фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.

В целом же флагманскими считаются поезда, состоящие из вагонов, выпущенных после 2021 года или модернизированных с добавлением современных удобств. Кроме "Единства", такими являются:

№15/16 Харьков – Ясиня "Лесь Курбас";

№17/18 Харьков – Ужгород "Сковорода";

№79/80 Днепр – Львов "Сичеслав";

№91/92 Киев – Львов "Леополис";

№105/106 Киев – Одесса "Черноморец";

№7/8 Киев – Черновцы "Буковина";

№95/96 Киев – Рахов "Гуцульщина".

Как сообщал OBOZ.UA, также между Киевом и Трускавцом запускают новый поезд. Как рассказали в "Укрзалізниці", целью этого является обеспечение билетами как можно большего количества тех, кто хочет отдохнуть на популярном курорте. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы на 9 и 11 мая.

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