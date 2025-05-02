"Укрзалізниця" запускает "особенный" поезд: сколько стоят билеты
В Украине запустили новый поезд – между Киевом и крупным региональным центром Жмеринкой. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы только на 11 мая. Билеты же на поезд уже поступили в продажу. В частности, на рейс из Киева в купейный вагон они стоят 504,4 грн.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: поезд также будет останавливаться на станциях Винница и Козятин.
"Назначаем дополнительный поезд №267/268 сообщением Киев – Жмеринка – Киев на 11 мая. В составе поезда будут курсировать купейные вагоны, но с сидячими местами", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: нечетные места расположены у окон. Четные – ближе к проходу.
Расписание нового поезда
- Отправление из Киева – в 08:33. Остановка в Виннице – с 11:46 до 11:50. Прибытие в Жмеринку – 12:37.
- Отправление из Жмеринки – 16:28. Остановка в Виннице – с 17:12 до 17:17. Прибытие в Киев – 21:15.
Сколько стоят билеты на поезд
На рейс из Киева билеты стоят 504,4 грн. Купить их можно в:
- Приложении "Укрзалізниці".
- Сайте перевозчика.
- Кассах вокзалов.
В Украине появился новый особенный поезд
Ранее же в "Укрзалізниці" появился новый – восьмой – флагманский поезд. Им стал №1/2 Харьков – Ворохта, который получил название "Единство" и едет через всю страну. Как рассказали в "Укрзалізниці", в перечне гарантированных опций "Единства" будут:
- купейные вагоны после капитального ремонта, оборудованные вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками в купе;
- новые вагоны СВ;
- приведенные к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;
- фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.
В целом же флагманскими считаются поезда, состоящие из вагонов, выпущенных после 2021 года или модернизированных с добавлением современных удобств. Кроме "Единства", такими являются:
- №15/16 Харьков – Ясиня "Лесь Курбас";
- №17/18 Харьков – Ужгород "Сковорода";
- №79/80 Днепр – Львов "Сичеслав";
- №91/92 Киев – Львов "Леополис";
- №105/106 Киев – Одесса "Черноморец";
- №7/8 Киев – Черновцы "Буковина";
- №95/96 Киев – Рахов "Гуцульщина".
Как сообщал OBOZ.UA, также между Киевом и Трускавцом запускают новый поезд. Как рассказали в "Укрзалізниці", целью этого является обеспечение билетами как можно большего количества тех, кто хочет отдохнуть на популярном курорте. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы на 9 и 11 мая.
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