В Украине запустили особенный поезд по специальному маршруту: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила поезд по самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге – под тягой старейшего действующего паровоза в Украине, выпущенного в 1938 году. В рейс он выйдет 10 мая. Стоимость билетов – 135 грн для взрослых.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Ретропоезд совершит поездку по маршруту Гайворон – Бершадь, Гайворон – Хащеватое и обратно.

Общая протяжность маршрута составит почти 80 км.

"В составе поезда будут курсировать пассажирские вагоны Pafawag польского производства конца 1950-х годов, советские пассажирские вагоны типа ПВ-40, построенные в 1982 году. И несколько грузовых вагонов", – говорится в сообщении.

Где купить билеты

Билеты на поезд уже поступили в продажу. Их можно купить:

на сайте "Укрзалізниці";

в кассах вокзалов.

"Ищите поезда: №961 Гайворон – Бершадь, №962 Бершадь – Гайворон, №854 Гайворон – Хащеватое и №853 Хащуватое – Гайворон", – рассказали в "Укрзалізниці".

Сколько стоят билеты

Для взрослых – 135 грн.

Для детей – 102 грн.

Как добраться до Гайворона

Доехать же до Гайворона в Кировоградской области можно в беспересадочных вагонах отдельных поездов из Киева и Львова. Как рассказали в "Укрзалізниці", отправление поездов запланировано на:

из Киева и Львова – вечер 9 мая;

из Гайворона назад – вечер 10 мая.

Самая длинная узкоколейка в Европе

Саму же узкоколейку построили еще в начале 20-го века. Он признана самой длинной в Европе.

Ранее она тянулась до Подгородной, но в 2001 году ту часть путей разобрали. Дело в том, что в 1980-х годах построили альтернативный маршрут с широкой колеей от Гайворона до Подгородной.

В начале 20-го века такие железные дороги на территории Украины использовались в основном для грузовых перевозок. Или же их строили в качестве временных путей, а потом разбирали.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Трускавцом. Этот поезд также будет временным – рейсы запланированы на 9 и 11 мая.

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