В Украине "отменили" поезд на популярном маршруте: почему больше не будет ездить

Поезд №777/778, осуществлявший рейсы по популярному маршруту между Киевом и Львовом, больше не будет курсировать. Дело в том, что он был временным и его движение планировалось лишь на 30 и 31 марта.

О чем и сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездки. "Назначаем дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 Киев – Львов на пиковые даты конца марта", – говорилось в сообщении.

При этом о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.

В целом же, практика "временных" поездов в Украине достаточно распространена. Зачастую железнодорожники запускают их в связи с праздниками либо другими важными датами, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком.

Кроме того, дополнительные поезда могут запускать для обслуживания других рейсов. К примеру, в Украине будет курсировать пересадочный поезд №345/346 Черновцы – Чоп – Ужгород. Его расписание движения подстроено для комфортной пересадки пассажиров на поезд Прага – Чоп.

"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда

Тем временем "Укрзалізниця" запускает услугу мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения. Первое время она будет работать в режиме бета-тестирования. Суть нововведения состоит в том, что когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать соответствующие пуш-уведомления в приложении.

Как рассказали в самой компании, если активирована функция автовыкупа, то будет приходить уведомление, что билеты уже куплены. "В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ", – объяснили в "Укрзалізниці".

Для пользователей соответствующего приложения, авторизованных через Дія.Підпис, в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов. В частности:

на поезда, билеты на которые уже находятся в продаже, – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;

на направления – с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами.

При этом там подчеркнули: при активации функции сразу будет происходить снятие средств. В случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

"При использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительны для поездок. Поэтому советуем не создавать множество мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов", – предупредили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине могут подорожать билеты на международные железнодорожные рейсы. Впрочем, окончательного решение пока нет – ведь здесь не все зависит от "Укрзалізниці".

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