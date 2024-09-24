В Украине ощутимо подорожали продукты: на какие цены выросли больше всего

Цены на продукты питания в Украине продолжают расти из-за подорожания сырья, девальвации гривны и проблем со снабжением. Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание осенью, особенно хлеб, овощи и молочную продукцию, что может существенно ускорить инфляцию до конца года.

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Об этом пишет Минфин. Причины удорожания продуктов:

рост стоимости сырья:

Одним из основных факторов роста цен на продукты является повышение стоимости сырья, необходимого для их производства. К примеру, цены на зерно и шрот, необходимые для производства яиц, за год выросли на 50% и 40% соответственно. Это привело к увеличению стоимости яиц, но даже это не покрывает издержки производителей.

проблемы с поставкой зерна:

Цены на хлеб значительно выросли из-за подорожания муки. За последние полгода стоимость муки высшего сорта увеличилась почти вдвое – с 8 тыс. грн. до 14,5 тыс. грн. за тонну. Это связано с тем, что производители удерживают зерно в ожидании дальнейшего роста цен, а также девальвации гривны, которая делает внутренние цены зависимыми от международных котировок.

рост курса доллара:

Девальвация национальной валюты влияет не только на внутренние цены, но и на импортные товары, занимающие значительную часть рынка. После удорожания импорта украинские производители также повышают свои цены, поскольку спрос на более дешевые отечественные товары растет.

климатические условия:

Цены на овощи и фрукты выросли из-за погодных условий. Недостаток предложения из-за неблагоприятных погодных условий снизил урожайность ряда продуктов, таких как капуста, картофель и огурцы. Кроме того, многие фермеры начали удерживать урожай в ожидании еще более выгодных цен.

логистика и энергетический кризис:

Повышение стоимости топлива и перебои со снабжением электроэнергии также прибавляют давление на цены. Проблемы с электроэнергией негативно влияют на фермерские хозяйства, что способствует росту затрат на логистику и хранение товаров.

Наибольший рост цен за последний месяц был отмечен на определенные категории. А именно:

хлеб – плюс 2,4%;

макароны – плюс 2,2%;

яйца – плюс 7,1%;

овощи – плюс 5,2%;

масло – плюс 1,8%.

По сравнению с прошлым годом больше всего подорожали овощи (на 36%) и фрукты (на 10%). Сливочное масло выросло в цене на 18,5%, а хлеб на 12,2%. Хотя большинство продуктов дорожают, есть и исключения. Например, по сравнению с началом года яйца стали дешевле на 44%, а масло подешевело на 13%.

Прогноз: что будет дальше с ценами

По мнению экспертов, в ближайшее время цены на продукты питания продолжат расти. Осенью можно ожидать еще большей инфляции в секторе пищевых продуктов, поскольку действие основных факторов, таких как девальвация гривны и рост стоимости сырья, сохранится.

хлеб:

Уже в октябре стоимость хлеба может вырасти на 5–10%, что связано с повышением цен на муку, топливо и другие составляющие себестоимости. Также существует риск дальнейшего роста из-за увеличения квот на экспорт продовольственной пшеницы.

овощи:

Из-за климатических факторов и ограниченного предложения цены на овощи будут продолжать расти. К примеру, лук за последнюю неделю подорожал на 16%, а белокочанная капуста выросла в цене с 15-18 грн до 22-23 грн за килограмм. В сентябре-октябре ожидается дальнейшее повышение цен, особенно если проблемы с электроэнергией окажут негативное влияние на хранение продуктов.

молоко:

На рынке молочной продукции ожидается стабилизация цен ближе к концу года, хотя в сентябре будет наблюдаться умеренный рост из-за высокого спроса со стороны переработчиков.

мясо:

Цены на мясо могут временно стабилизироваться или даже снизиться на оптовом рынке, как это произошло со свининой в сентябре. Однако этот тренд не скоро повлияет на розницу и мясо продолжит оставаться дорогой позицией в продуктовой корзине украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на баклажаны в Украине выросли на 47,6% из-за завершения сезона грунтовых овощей и перехода к тепличным культурам, которые традиционно дороже. В магазинах цены достигли 30-40 грн за килограмм, и дальнейший рост возможен до конца осени.

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