Цены выросли вдвое: в Украине резко изменилась стоимость популярного овоща

Цены на баклажаны в Украине выросли на 47,6% из-за завершения сезона грунтовых овощей и перехода к тепличным культурам, которые традиционно дороже. В магазинах цены достигли 30-40 грн за килограмм, и дальнейший рост возможен до конца осени.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. По ее словам, на оптовом рынке во Львове за неделю стоимость этого продукта выросла на 47,6%, достигнув уровня 31 грн за килограмм.

Производство тепличных баклажанов требует больше ресурсов, что автоматически повышает себестоимость продукции. Также немаловажным фактором стало уменьшение площадей, засеянных под баклажаны. В этом году многие фермеры решили сократить площади из-за неблагоприятных погодных условий и низкой урожайности. Аномальная жара повлияла на качество и количество урожая, что еще больше повысило цены.

Тепличные овощи, в отличие от грунтовых, нуждаются в специальных условиях выращивания – климатическом контроле, дополнительном освещении и системе полива. Эти дополнительные затраты приводят к повышению стоимости продукции на рынке. После завершения сезона грунтовых овощей тепличные баклажаны становятся основным предложением на рынках, и это влияет на цену. По данным экспертов, именно тепличные баклажаны будут доминировать на рынке до конца сезона.

Цены на баклажаны в супермаркетах

В розничных магазинах Украины цены на баклажаны также демонстрируют рост и по прогнозам могут еще увеличиться до конца осени. В целом же, стоимость овоща в крупных сетях колеблется от 29 до 42,5 грн/кг. В частности, в:

Auchan – 42,90 грн/кг;

Фора – 29,90 грн/кг;

Сельпо – 30 грн/кг;

Varus – 29,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине цены на лук начали расти из-за обильных дождей, которые приостановили уборку урожая. Пока украинские фермеры реализуют лук по ценам 10-15 грн/кг, что на 16% дороже, чем в конце прошлой недели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!