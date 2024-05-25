В Украине один из крупных банков ввел ограничения на переводы с карты: НБУ предлагает более жесткие лимиты

В Украине с 1 июня Сенс Банк вводит ограничения на перевод с карты на карту. Можно будет делать до 200 переводов в месяц на сумму до 1 млн грн. При этом НБУ рассматривает возможность обязать все банки ввести ограничения в 30 переводов на общую сумму в 100 тыс. грн. в месяц.

Как говорится в сообщении "Интерфакс", также с 1 июня Сенс Банк установил ограничение суммы переводов на карту за сутки и в течение недели - на уровне 400 тыс. грн, тогда как лимиты по количеству транзакций на указанные периоды: до 30 в день и до 100 – за неделю.

По данным Национального банка Украины, на 1 апреля 2024 года по размеру общих активов Сэнс Банк занимал 8-е место (136,63 млрд грн) среди 63. Как сообщалось, Нацбанк в рамках борьбы с отмыванием средств планирует в ближайшие 30 дней ввести на период военного положения ограничения на количество переводов физических лиц (P2P, person-to-person) – до 30 в месяц, с лимитом суммы до 100 тыс. грн.

По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника, такие схемы становятся острой проблемой на уровне государства из-за возможности уклонения от уплаты налогов во время войны, организации финансирования информационных компаний и диверсий со стороны России, ведения незаконной хозяйственной деятельности и т.д.

Сотрудничающих по такой схеме людей называют "дропы" или "денежные мулы". Это не новая схема, но сейчас она приобрела несколько иную форму, чем раньше. Вообще явление возникло несколько лет назад из-за быстрого роста сегмента безналичных платежей и миграции фокуса мошенников в безналичный сегмент расчетов.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам финансового эксперта Сергея Фурсы, в ближайшее время Национальный банк попытается медленно привести курс гривны в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

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