В Украине обвалились цены на популярный продукт: сколько стоит килограмм

В Украине стремительно дешевеет репчатый лук – за неделю оптовая стоимость овоща от производителей упала уже на 20%. На фоне сезона уборки лука, он поступает на рынок по 6-13 грн/кг

Об этом сообщили в EastFruit. Основной причиной понижательного ценового тренда, по словам производителей, стало начало уборки поздних сортов лука в северных и западных областях страны, что повлекло за собой существенное увеличение предложения данной продукции на рынке.

Что происходит на рынке

Оптовые цены на лук на внутреннем рынке в Украине уже снизились до уровня 6-13 грн/кг – это в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее (15-21 сентября), а также на 24% ниже цен в аналогичный период прошлого года. Аналитики связывают падение цен с началом уборки поздних сортов лука в северных и западных регионах и соответственно существенное увеличение предложения лука на рынке.

При этом из-за неблагоприятных погодных условий урожай качественного лука в текущем сезоне существенно сократился. При этом в настоящее время фермеры избавляются преимущественно от лука, который не подлежит длительному хранению.

Сколько стоит лук в супермаркетах

Согласно данным "Минфин", средняя цена репчатого лука в Украине составляет 10,93 грн/кг – это на 5,8 грн больше, чем в августе. Собственный анализ от OBOZ.UA показал, что стоимость овоща в крупнейших торговых сетях Украины варьируется от 8,99 до 12,90 грн/кг. По состоянию на 26 сентября цены в украинских супермаркетах таковы:

Megamarket – 12,90 грн/кг;

"Сильпо" – 9,90 грн/кг;

Novus – 8,99 грн/кг;

"Фора" – 8,99 грн/кг;

Varus – 8,90 грн/кг;

Auchan – 10,90 грн/кг;

АТБ – 9,89 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине очередную неделю подряд продолжают расти цены на тепличные огурцы – стоимость овоща уже достигает 50 грн за килограмм, что на 15% дороже, чем на прошлой неделе (15-21 сентября). Это связывают как с сокращением предложения тепличных овощей в целом при сохраняющемся спросе, так и погодными условиями.

