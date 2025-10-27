В Украине обвалились продажи пива: почему начали пить меньше "пенного"

В Украине обвалились продажи пива. Летом, то есть в самый разгар сезона прохладительных и слабоалкогольных напитков, украинцы покупали этот напиток на 20% реже. Это может быть связано как с ростом цен на пенное, демографическими последствиями войны и погодными изменениями.

Об этом сообщает Forbes. Впрочем, представители пивной отрасли утверждают, что тенденция к падению продаж держится с начала года.

Насколько упали показатели

Во львовской сети магазинов разливного пива оценивают падение продаж разливного пива в 20%, а бутылочного – еще больше, из-за чего компании пришлось начать сокращение расходов. В Киеве картина похожа – столичная сеть магазинов-баров крафтового пива оценила спад в 15-20%, по сравнению с прошлым годом.

В то же время в одном из крупнейших украинских производителей пива утверждают, что рынок постепенно снижается с начала года – в целом падение составляет 5%. Между тем другой производитель подсчитал, что за восемь месяцев 2025 года в Украине было произведено 94,3 млн литров пива – на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

Больнее всего это почувствовал бизнес, продающий кеговое пиво. Такие магазины зарабатывают только с мая по август – в этот период маржинальность кегового пива достигает 80-120%.

Почему украинцы "разлюбили" пиво

Игроки рынка выделили три основных фактора, по которым в Украине упало потребление пенного напитка. В целом это:

погода – спрос на пиво (как и на сидр и квас) сильно прямо пропорционально зависит от показателей на термометре за окном;

– спрос на пиво (как и на сидр и квас) сильно прямо пропорционально зависит от показателей на термометре за окном; демографические изменения – численность ВПЛ выросла, а население страны в целом сократилось, к тому же все больше мужчин, которые являются основными потребителями пива, воюет, сидит дома или выезжает за границу;

– численность ВПЛ выросла, а население страны в целом сократилось, к тому же все больше мужчин, которые являются основными потребителями пива, воюет, сидит дома или выезжает за границу; цены – из-за инфляции, импорта и логистики стоимость пива в 2025 году выросла на 10%.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о стремительном подорожании алкоголя в Украине в 2025 году. В частности, цены на пиво выросли на 11,3%, на вино – на 7,8%, а водку – на 2,2%. Отмечается, что это произошло из-за поднятия минимальных цен на вино правительством, а также влияние рыночных факторов – курс валют, логистика, урожай и конкуренция с импортом.

