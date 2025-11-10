В Украине обанкротился банк: вкладчикам рассказали, "пропали" ли их деньги

Национальный банк отнес РВС банк к числу неплатежеспособных. То есть, по сути, объявил его банкротом. Однако вкладчикам учреждения это не угрожает потерей средств – они будут полностью выплачены.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Там отметили: детали относительно сроков и порядка выплат и перечень банков-агентов будет обнародован на сайте фонда – в разделе "Вкладчикам и кредиторам".

"В течение военного положения в Украине действует стопроцентная гарантия возврата средств по вкладам. Соответственно, вкладчики – физические лица и физические лица-предприниматели – получают выплату от фонда в полном объеме", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в целом сумма гарантированного возмещения вкладчикам банка на 4 ноября 2025 года составляла около 339 млн грн. Однако, отмечается, она "может быть скорректирована в процессе работы временной администрации".

По кредитам все равно нужно платить

В то же время, подчеркнули в фонде, признание банка неплатежеспособным не отменяет действие кредитного договора. Т.е., платежи необходимо осуществлять – согласно условиям, определенным договором.

"Это можно делать через работающее отделение банка. Или в другие доступные способы – через мобильный банкинг, терминалы или через другие банки. Реквизиты в течение временной администрации остаются неизменными, но мы рекомендуем уточнять их по телефону контакт-центра РВС банка", – отметили в фонде.

Почему РВС банк стал банкротом

РВС банк был признан проблемным еще 29 июля. Финучреждение не смогло исправить ситуацию в отведенные законом сроки.

"Со дня отнесения АО "РВС БАНК" к категории проблемных банк продолжал осуществлять рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы, в частности нормативы достаточности капитала, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер для предотвращения наступления неплатежеспособности", – рассказали в НБУ.

