В Украине назвали самые востребованные специальности: в каких специалистах больше всего испытывают нехватку работодатели
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В Украине наиболее востребованными специальностями являются машиностроение, электротехника, авиационная и ракетокосмическая техника — именно в таких специалистах сейчас больше всего нуждается рынок труда. Также работодатели активно ищут станочников, операторов станков с ЧПУ, электриков, электромонтеров и работников строительных специальностей, особенно для промышленности, энергетики и оборонного сектора.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний, сообщают СМИ. По его словам, сохраняется высокий спрос на специалистов для промышленности, энергетики и строительной отрасли.
Какие специальности сейчас наиболее востребованы в Украине
По словам представителя МОН, проблема заключается не только в том, что предприятиям сложно найти работников. В отдельных сферах наблюдается недостаточное количество молодых людей, обучающихся по специальностям, которые пользуются наибольшим спросом на рынке.
Прежде всего речь идет о машиностроении: эта отрасль охватывает широкий спектр производств — от промышленного оборудования и механизмов до сложных технологических систем. В условиях войны и предстоящего восстановления страны потребность в таких специалистах только усиливается.
Еще одно перспективное направление — электротехника. Украинская энергетическая система понесла значительные повреждения в результате российских атак, а её восстановление и модернизация требуют большого количества инженеров, электриков, энергетиков и других технических работников.
Отдельно в МОН подчеркивают важность подготовки специалистов в сфере авиационной и ракетокосмической техники. "В тех областях, которые называются самыми востребованными, студентов явно не хватает, поэтому они нам сейчас нужны больше всего", — отметил Завгородний.
Украине нужны не только инженеры
Потребность экономики в кадрах не ограничивается высшим образованием. Значительный дефицит наблюдается среди квалифицированных рабочих, без которых невозможно нормальное функционирование промышленных предприятий. Особенно востребованы станочники широкого профиля и операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ).
Такие работники необходимы для современного производства, в частности для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Работа с высокоточным оборудованием требует специальной подготовки, а потому быстро переквалифицировать человека без соответствующих навыков не всегда возможно.
По словам Завгороднего, важными остаются и строительные профессии, поскольку стране нужны работники для восстановления поврежденной инфраструктуры и строительства новых объектов. Среди наиболее востребованных профессий представитель МОН также назвал:
- электромонтеров;
- электриков;
- квалифицированных операторов станков с ЧПУ;
- станочников широкого профиля;
- специалистов строительных профессий;
- технических специалистов для промышленности;
- работников энергетической сферы.
Почему в Украине возник такой дефицит кадров
Ситуация с кадрами напрямую связана с демографическими и военными процессами. Украинские предприятия одновременно сталкиваются с сокращением доступного количества работников, мобилизацией, выездом части населения за границу и внутренней миграцией.
По данным Института экономических исследований и политических консультаций, в июле 66% опрошенных предприятий назвали дефицит кадров препятствием для ведения бизнеса. Хотя за месяц этот показатель снизился на 5 процентных пунктов, нехватка работников остается одной из главных проблем украинской экономики.
Наиболее остро проблему ощущают предприятия в ряде областей. В частности, в Черновицкой, Львовской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Житомирской областях более 80% опрошенных компаний сообщали о нехватке работников. Среди отраслей особенно сложная ситуация наблюдается в химической промышленности, производстве строительных материалов, металлургии и металлообработке.
Предприятия вынуждены повышать зарплаты
Кадровый дефицит напрямую влияет и на уровень оплаты труда. Чтобы удержать специалистов и привлечь новых работников, бизнес вынужден пересматривать зарплаты.
По данным опроса, в 2026 году 38% предприятий уже повысили зарплаты своим работникам. В среднем увеличение составило около 11%.
Больше всего выросли выплаты в металлургии и металлообработке — примерно на 15%. В химической промышленности и деревообработке среднее повышение составило около 12%. Еще 29% предприятий планируют повысить зарплаты до конца 2026 года.
В среднем они рассчитывают увеличить выплаты примерно на 12 %. Больше всего таких планов у предприятий полиграфической отрасли — 55 %, пищевой промышленности — 37 % и деревообработки — 34 %. В то же время в машиностроении, несмотря на острую потребность в работниках, о повышении зарплат до конца года заявили лишь 17% опрошенных предприятий.
Изменения на рынке труда постепенно влияют и на приоритеты в сфере образования. Украине требуется большее количество специалистов, способных работать с производственным оборудованием, энергетическими системами, сложными технологиями и современными инженерными решениями.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, средняя продолжительность заполнения вакансий в Украине составляет 17 дней, однако для ряда специальностей и в отдельных областях этот процесс происходит почти мгновенно. Острый дефицит кадров заставляет работодателей закрывать вакансии за считанные дни — в частности, в Винницкой, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.
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