В Украине назвали самые востребованные специальности: в каких специалистах больше всего испытывают нехватку работодатели

В Украине наиболее востребованными специальностями являются машиностроение, электротехника, авиационная и ракетокосмическая техника — именно в таких специалистах сейчас больше всего нуждается рынок труда. Также работодатели активно ищут станочников, операторов станков с ЧПУ, электриков, электромонтеров и работников строительных специальностей, особенно для промышленности, энергетики и оборонного сектора.

Видео дня

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний, сообщают СМИ. По его словам, сохраняется высокий спрос на специалистов для промышленности, энергетики и строительной отрасли.

Какие специальности сейчас наиболее востребованы в Украине

По словам представителя МОН, проблема заключается не только в том, что предприятиям сложно найти работников. В отдельных сферах наблюдается недостаточное количество молодых людей, обучающихся по специальностям, которые пользуются наибольшим спросом на рынке.

Прежде всего речь идет о машиностроении: эта отрасль охватывает широкий спектр производств — от промышленного оборудования и механизмов до сложных технологических систем. В условиях войны и предстоящего восстановления страны потребность в таких специалистах только усиливается.

Еще одно перспективное направление — электротехника. Украинская энергетическая система понесла значительные повреждения в результате российских атак, а её восстановление и модернизация требуют большого количества инженеров, электриков, энергетиков и других технических работников.

Отдельно в МОН подчеркивают важность подготовки специалистов в сфере авиационной и ракетокосмической техники. "В тех областях, которые называются самыми востребованными, студентов явно не хватает, поэтому они нам сейчас нужны больше всего", — отметил Завгородний.

Украине нужны не только инженеры

Потребность экономики в кадрах не ограничивается высшим образованием. Значительный дефицит наблюдается среди квалифицированных рабочих, без которых невозможно нормальное функционирование промышленных предприятий. Особенно востребованы станочники широкого профиля и операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

Такие работники необходимы для современного производства, в частности для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Работа с высокоточным оборудованием требует специальной подготовки, а потому быстро переквалифицировать человека без соответствующих навыков не всегда возможно.

По словам Завгороднего, важными остаются и строительные профессии, поскольку стране нужны работники для восстановления поврежденной инфраструктуры и строительства новых объектов. Среди наиболее востребованных профессий представитель МОН также назвал:

электромонтеров;

электриков;

квалифицированных операторов станков с ЧПУ;

станочников широкого профиля;

специалистов строительных профессий;

технических специалистов для промышленности;

работников энергетической сферы.

Почему в Украине возник такой дефицит кадров

Ситуация с кадрами напрямую связана с демографическими и военными процессами. Украинские предприятия одновременно сталкиваются с сокращением доступного количества работников, мобилизацией, выездом части населения за границу и внутренней миграцией.

По данным Института экономических исследований и политических консультаций, в июле 66% опрошенных предприятий назвали дефицит кадров препятствием для ведения бизнеса. Хотя за месяц этот показатель снизился на 5 процентных пунктов, нехватка работников остается одной из главных проблем украинской экономики.

Наиболее остро проблему ощущают предприятия в ряде областей. В частности, в Черновицкой, Львовской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Житомирской областях более 80% опрошенных компаний сообщали о нехватке работников. Среди отраслей особенно сложная ситуация наблюдается в химической промышленности, производстве строительных материалов, металлургии и металлообработке.

Предприятия вынуждены повышать зарплаты

Кадровый дефицит напрямую влияет и на уровень оплаты труда. Чтобы удержать специалистов и привлечь новых работников, бизнес вынужден пересматривать зарплаты.

По данным опроса, в 2026 году 38% предприятий уже повысили зарплаты своим работникам. В среднем увеличение составило около 11%.

Больше всего выросли выплаты в металлургии и металлообработке — примерно на 15%. В химической промышленности и деревообработке среднее повышение составило около 12%. Еще 29% предприятий планируют повысить зарплаты до конца 2026 года.

В среднем они рассчитывают увеличить выплаты примерно на 12 %. Больше всего таких планов у предприятий полиграфической отрасли — 55 %, пищевой промышленности — 37 % и деревообработки — 34 %. В то же время в машиностроении, несмотря на острую потребность в работниках, о повышении зарплат до конца года заявили лишь 17% опрошенных предприятий.

Изменения на рынке труда постепенно влияют и на приоритеты в сфере образования. Украине требуется большее количество специалистов, способных работать с производственным оборудованием, энергетическими системами, сложными технологиями и современными инженерными решениями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, средняя продолжительность заполнения вакансий в Украине составляет 17 дней, однако для ряда специальностей и в отдельных областях этот процесс происходит почти мгновенно. Острый дефицит кадров заставляет работодателей закрывать вакансии за считанные дни — в частности, в Винницкой, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!