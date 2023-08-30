В Украине национализировали активы российского сенатора, вывозившего комплектующие для флота РФ: детали

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов, принадлежащих подсанкционному сенатору совета федерации страны-террористки России Сергею Калашникову. Речь идет о национализации 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь – Конотоп" на территории Сумщины.

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Это предприятие является одним из крупнейших заводов в Европе, где производят гильзы цилиндров для автомобильных, тепловозных и корабельных двигателей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (Службы безопасности Украины).

До полномасштабного вторжения РФ продукцию украинского завода Калашников поставлял в Россию для нужд российского военно-промышленного комплекса. В частности, уникальные комплектующие конотопского завода были необходимы россиянам для производства собственных военных кораблей.

Кроме того, сенатор совета федерации от Костромской области Калашников голосовал за ратификацию "договоров" о признании так называемых "л/днр".

После начала полномасштабного вторжения РФ он поддержал "присоединение" временно оккупированных регионов Украины к стране-агрессору.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, силовики СБУ провели оперативное задержание и обыски в доме одессита, воевавшего против нашей страны в составе террористической группировки "ЛНР". В 2014 году он яро поддерживал внешнюю политику диктатора Владимира Путина, участвовал в провокациях 2 мая на Куликовом поле в Одессе, а затем уехал на Донбасс, чтобы вступить в ряды российской армии.