В Украине нашли уникальный метод борьбы с коррупцией в оборонных закупках: что предлагают ввести для поставок из Европы

Обязательное открытие специального банковского счета для каждого государственного контракта в сфере обороны позволит четко контролировать и отслеживать, на что расходуются средства. Что, соответственно, поможет обеспечить прозрачность таких закупок.

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Об этом сообщили в Госаудитслужбе (ГАСУ). Там отметили: именно такую норму служба рекомендует закрепить в качестве основной для европейских партнеров Украины.

"Мы настоятельно рекомендуем "маркировать" средства помощи и ввести в качестве обязательной нормы: контрагенты и исполнители в Украине, получающие средства ЕС, обязаны открывать отдельный специальный банковский счет для каждого государственного контракта или закупочного договора... Принцип "один государственный контракт – один специальный банковский счет" должен применяться без каких-либо исключений, даже если контрактов будут тысячи", – говорится в сообщении.

В ГАСУ пояснили: при условии открытия спецсчета средства на нём будут считаться целевыми. Поэтому тратить их можно будет только на выполнение конкретного контракта:

в соответствии со сметой и условиями договора;

с четким запретом на вывод средств на другие банковские счета и расходование на не предусмотренные контрактом цели.

"Только так совместно с налоговиками и таможенниками мы сможем четко контролировать и отслеживать, на что конкретно идут средства. Например, действительно ли деньги используются по целевому назначению, не завышены ли административные расходы, не задействованы ли фирмы-посредники, которые увеличивают цепочки поставок с одновременным завышением стоимости комплектующих и т.д.", – констатировали в ГАСУ.

Вместе с тем, отметили там, помимо открытия специального банковского счета для каждого оборонного госконтракта, совершенствование оборонных закупок должно включать также обязательный анализ цен. А кроме того:

пересмотр договорной цены при снижении себестоимости;

возврат излишне уплаченных средств;

усиление внутреннего контроля.

"Это важный шаг в борьбе с коррупционными рисками. И гарантия того, что каждая гривна работает на обороноспособность Украины", – резюмировали в ДАСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине сообщили о подозрении должностному лицу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и владельцу частной компании-производителя FPV-дронов. По данным следствия, они вступили в сговор и после того, как на тендере по поставке дронов победила не "своя" компания, начали требовать у победителя 1 млн долларов за подписание и выполнение контракта. В ГПСУ прокомментировали ситуацию и пообещали помочь следствию.

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