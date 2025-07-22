В Украине "накрыли" производство сигарет в детском лагере: дело уже в суде

В Волынской области разоблачили преступную группу, которая наладила незаконное производство табачных изделий в довольно неожиданном месте – помещении столовой бывшего детского лагеря. Полученный фальсификат продавали под видом легальных сигарет.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ) 22 июля. Отмечается, что расследование в соответствующем уголовном производстве уже завершено. Группировку "накрыли" в мае.

"Табачный лагерь": детали схемы

По данным следствия, житель Луцкого района привлек "бизнесу" двух сообщников. Схема была налажена следующим образом:

Сигареты изготавливали с помощью специального оборудования, а необходимые составляющие и сырье заказывали через интернет.

Готовую продукцию фасовали в пачки, на которые наносили поддельные марки акцизного налога – их печатали на обычном принтере.

Фальсифицированные сигареты реализовывали.

Во время обысков правоохранители изъяли оборудование, сырье и готовую продукцию. Общая стоимость изъятых товаров составляет около 800 тыс. грн. На все имущество наложен арест, а фигурантам дела сообщено о подозрении в:

незаконном изготовлении, хранении, транспортировке, сбыте подакцизных товаров, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины).

организатору – в использовании поддельных марок акцизного налога (ч. 1 ст. 199 УК Украины).

Обвинительный акт в отношении всех трех подозреваемых направлен в суд. Обвиняемым грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцам продавали сигареты, произведенные на свиноферме. Для организации производства ферму обустроили специальным оборудованием.

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