Украинцам продавали сигареты, произведенные на свиноферме: где можно было купить подделки

Правоохранители разоблачили подпольное производство сигарет. Производство злоумышленники оборудовали на территории бывшего фермерского хозяйства в Киевской области. В ней же сбывали свою продукцию. В настоящее время устанавливается полный круг причастных к нелегальной деятельности.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: для организации производства бывшую свиноферму обустроили специальным оборудованием. В частности, установили линии для:

производства сигарет;

упаковки их в пачки, блоки и пленку.

"Мощности полного цикла позволяли производить более 50 тыс. пачек сигарет в день. Сигареты без марок акцизного налога продавали под видом продукции известных брендов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в деле было проведено 5 обысков – на территории Киева и Киевской области. В их результате были изъяты:

оборудование;

сырье;

фильтры – 4

14 ящиков с табаком;

более 100 тыс. пачек сигарет.

"Продолжается досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, транспортировка, подакцизные товары). Устанавливается полный круг лиц, причастных к нелегальной деятельности", – рассказали правоохранители.

Где продавали поддельные сигареты

В то же время, отметили в БЭБ, основные объемы поддельной продукции злоумышленники продавали в Киевской области. Также они наладили торговлю по почте.

Для этого, подчеркивается, они использовали услуги "известного почтового оператора". Посылки с контрафактом отправляли через отделение того, которое "находилось в километре от нелегального цеха".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же правоохранители разоблачили продажу поддельного топлива – в частности бензина А-95 и дизеля. Сама подпольная заправка действовала в Обуховском районе киевской области.

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