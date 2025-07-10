УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украине накрыли масштабный "колл-центр": у "офисников" нашли машины с РЭБ и липовые документы ФСБ РФ

Ксения Капустинская
Рынки и компании
3 минуты
2,3 т.
Задержание офисников Днепропетровской области,, июль 2025

В Украине, в Днепропетровской области, разоблачили крупную мошенническую сеть "колл-центров". Они специализировалась на мошенничестве в сфере финансовых услуг, в частности, "офисники" выманивали данные банковских карт жертв, после чего обчищали счета. Во время обысков у преступников нашли поддельные удостоверения ФСБ РФ, а также авто с системами РЭБ.

Видео дня

Деятельность группы была прекращена, сообщает Офис генерального прокурора (ОГП) Украины. Отмечается, что операция проводилась при оперативном сопровождении сотрудников Государственной пограничной службы Украины.

Офисники создали целую сеть

"Офисы" с Днепропетровщины: как работала схема

Организация "работала" на территории Днепропетровской области, где была создана "разветвленная инфраструктураа фиктивных финансовых сервисов". Так называемые колл-центры организовывали онлайн под видом брокерских компаний.

Они имитировали деятельность, связанную с "инвестициями", "торговлей на фондовых биржах" и использованием криптовалютных платформ. Фактически же их целью было завладение средствами украинцев, отмечают в ОГП.

Колл-центры имели обширную инфраструктуру

Злоумышленники использовали такую схему:

  • Похищали или покупали базы данных клиентов банковских учреждений.
  • Массово рассылали SMS-сообщения и совершали звонки. В ходе общения с жертвами "офисники" выдавали себя за банковских работников, сообщали о "опасных операциях" или "попытках несанкционированного доступа".
Телефоны, вероятно, использовавшиеся для связи с жертвами
  • Выманивали номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли и SMS-коды. Для этого мошенники, по данным следствия, использовали заранее подготовленные скрипты разговоров и психологическое давления.
  • В качестве альтернативного способа обмана заставляли украинцев самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета.
  • Средства потерпевших перечислялись на подставные счета и карты, а затем обналичивались на территории Украины.
  • Часть средств направлялась за границу.

Обыски и изъятые доказательства

В рамках уголовного производства 9 июля 2025 года состоялись обыски в 25 помещениях на территории Днепропетровской области. В частности, следственные действия прошли в городах Днепр и Каменское. В результате обысков было изъято:

  • более 1220 единиц компьютерной техники (системные блоки и ноутбуки);
Изъятая компьютерная техника
  • автомобили с установленными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
Автомобили возле офиса колл-центра
  • значительные суммы наличных средств;
  • поддельные удостоверения, в том числе ФСБ РФ;
  • другие вещественные доказательства.

Во время проведения следственных действий также был зафиксирован факт препятствования законным действиям прокурора. Начато отдельное уголовное производство.

Обнаруженное во время обысков оружие

Сейчас досудебное расследование продолжается. Идет идентификация потерпевших и установление полного круга лиц, причастных к функционированию мошеннической сети.

Как сообщал OBOZ.UA, методы мошенников для обмана украинцев становятся более изощренными. Аферисты в своих схемах все активнее используют ИИ (искусственный интеллект) и QR-коды, а уже 83% всех мошеннических операций "переехало" в интернет

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!