В Украине накрыли масштабный "колл-центр": у "офисников" нашли машины с РЭБ и липовые документы ФСБ РФ

В Украине, в Днепропетровской области, разоблачили крупную мошенническую сеть "колл-центров". Они специализировалась на мошенничестве в сфере финансовых услуг, в частности, "офисники" выманивали данные банковских карт жертв, после чего обчищали счета. Во время обысков у преступников нашли поддельные удостоверения ФСБ РФ, а также авто с системами РЭБ.

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Деятельность группы была прекращена, сообщает Офис генерального прокурора (ОГП) Украины. Отмечается, что операция проводилась при оперативном сопровождении сотрудников Государственной пограничной службы Украины.

"Офисы" с Днепропетровщины: как работала схема

Организация "работала" на территории Днепропетровской области, где была создана "разветвленная инфраструктураа фиктивных финансовых сервисов". Так называемые колл-центры организовывали онлайн под видом брокерских компаний.

Они имитировали деятельность, связанную с "инвестициями", "торговлей на фондовых биржах" и использованием криптовалютных платформ. Фактически же их целью было завладение средствами украинцев, отмечают в ОГП.

Злоумышленники использовали такую схему:

Похищали или покупали базы данных клиентов банковских учреждений.

клиентов банковских учреждений. Массово рассылали SMS-сообщения и совершали звонки. В ходе общения с жертвами "офисники" выдавали себя за банковских работников, сообщали о "опасных операциях" или "попытках несанкционированного доступа".

Выманивали номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли и SMS-коды . Для этого мошенники, по данным следствия, использовали заранее подготовленные скрипты разговоров и психологическое давления.

. Для этого мошенники, по данным следствия, использовали заранее подготовленные скрипты разговоров и психологическое давления. В качестве альтернативного способа обмана заставляли украинцев самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета.

на подконтрольные преступной группе счета. Средства потерпевших перечислялись на подставные счета и карты , а затем обналичивались на территории Украины.

, а затем обналичивались на территории Украины. Часть средств направлялась за границу.

Обыски и изъятые доказательства

В рамках уголовного производства 9 июля 2025 года состоялись обыски в 25 помещениях на территории Днепропетровской области. В частности, следственные действия прошли в городах Днепр и Каменское. В результате обысков было изъято:

более 1220 единиц компьютерной техники (системные блоки и ноутбуки);

автомобили с установленными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

значительные суммы наличных средств ;

; поддельные удостоверения, в том числе ФСБ РФ;

другие вещественные доказательства.

Во время проведения следственных действий также был зафиксирован факт препятствования законным действиям прокурора. Начато отдельное уголовное производство.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Идет идентификация потерпевших и установление полного круга лиц, причастных к функционированию мошеннической сети.

Как сообщал OBOZ.UA, методы мошенников для обмана украинцев становятся более изощренными. Аферисты в своих схемах все активнее используют ИИ (искусственный интеллект) и QR-коды, а уже 83% всех мошеннических операций "переехало" в интернет.

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