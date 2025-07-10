В Украине накрыли масштабный "колл-центр": у "офисников" нашли машины с РЭБ и липовые документы ФСБ РФ
В Украине, в Днепропетровской области, разоблачили крупную мошенническую сеть "колл-центров". Они специализировалась на мошенничестве в сфере финансовых услуг, в частности, "офисники" выманивали данные банковских карт жертв, после чего обчищали счета. Во время обысков у преступников нашли поддельные удостоверения ФСБ РФ, а также авто с системами РЭБ.
Деятельность группы была прекращена, сообщает Офис генерального прокурора (ОГП) Украины. Отмечается, что операция проводилась при оперативном сопровождении сотрудников Государственной пограничной службы Украины.
"Офисы" с Днепропетровщины: как работала схема
Организация "работала" на территории Днепропетровской области, где была создана "разветвленная инфраструктураа фиктивных финансовых сервисов". Так называемые колл-центры организовывали онлайн под видом брокерских компаний.
Они имитировали деятельность, связанную с "инвестициями", "торговлей на фондовых биржах" и использованием криптовалютных платформ. Фактически же их целью было завладение средствами украинцев, отмечают в ОГП.
Злоумышленники использовали такую схему:
- Похищали или покупали базы данных клиентов банковских учреждений.
- Массово рассылали SMS-сообщения и совершали звонки. В ходе общения с жертвами "офисники" выдавали себя за банковских работников, сообщали о "опасных операциях" или "попытках несанкционированного доступа".
- Выманивали номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли и SMS-коды. Для этого мошенники, по данным следствия, использовали заранее подготовленные скрипты разговоров и психологическое давления.
- В качестве альтернативного способа обмана заставляли украинцев самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета.
- Средства потерпевших перечислялись на подставные счета и карты, а затем обналичивались на территории Украины.
- Часть средств направлялась за границу.
Обыски и изъятые доказательства
В рамках уголовного производства 9 июля 2025 года состоялись обыски в 25 помещениях на территории Днепропетровской области. В частности, следственные действия прошли в городах Днепр и Каменское. В результате обысков было изъято:
- более 1220 единиц компьютерной техники (системные блоки и ноутбуки);
- автомобили с установленными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- значительные суммы наличных средств;
- поддельные удостоверения, в том числе ФСБ РФ;
- другие вещественные доказательства.
Во время проведения следственных действий также был зафиксирован факт препятствования законным действиям прокурора. Начато отдельное уголовное производство.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Идет идентификация потерпевших и установление полного круга лиц, причастных к функционированию мошеннической сети.
Как сообщал OBOZ.UA, методы мошенников для обмана украинцев становятся более изощренными. Аферисты в своих схемах все активнее используют ИИ (искусственный интеллект) и QR-коды, а уже 83% всех мошеннических операций "переехало" в интернет.
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