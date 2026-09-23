В Украине может подорожать проезд в маршрутках: какие изменения готовятся для пассажиров

В Украине предлагают разделить пассажирские маршруты на коммерческие, где перевозчики будут самостоятельно устанавливать тарифы и нести финансовые риски, и общественно значимые, которые будут заказываться и субсидироваться властями. Пока это лишь пакет законодательных предложений, находящихся на публичном обсуждении, а основную новую модель планируют ввести с 1 января 2028 года.

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Об этом пишут СМИ со ссылкой на Минразвития, которое вынесло на общественное обсуждение пакет из четырех законопроектов, призванных изменить правила работы рынка. В то же время это пока не означает автоматического или одномоментного повышения цен на билеты.

Маршруты хотят разделить на две категории

Ключевая идея реформы заключается в отказе от одинакового подхода ко всем пассажирским маршрутам. Сейчас даже направления с абсолютно разным пассажиропотоком и рентабельностью могут работать по схожим правилам. Вместо этого предлагается определять, способен ли конкретный маршрут существовать исключительно за счет выручки, полученной от пассажиров.

Первую категорию будут составлять коммерчески жизнеспособные маршруты. Их перечень будет определять и утверждать компетентный орган. На таких направлениях перевозчик будет работать на коммерческих условиях, самостоятельно устанавливать стоимость проезда и нести риски, если полученных от пассажиров средств не хватит для покрытия расходов.

Вторая категория — маршруты, которые необходимы населению, но не могут полноценно функционировать исключительно по рыночным правилам. Их работу будут заказывать соответствующие органы власти, а перевозчики будут получать компенсацию. Именно таким образом планируется сохранить транспортное сообщение там, где небольшой пассажиропоток не позволяет сделать маршрут прибыльным.

Что будет с ценами на проезд

Для пассажиров одним из важнейших вопросов остается будущая стоимость билетов. На коммерческих маршрутах перевозчику предлагают разрешить самостоятельно устанавливать тариф. Соответственно, стоимость проезда будет зависеть от экономических условий работы конкретного маршрута.

При этом перевозчик сам будет нести коммерческий риск. Если тариф будет слишком низким и выручки не хватит для покрытия расходов, компенсировать убытки по принципу заказных перевозок ему не должны. Именно поэтому новая модель теоретически может привести к пересмотру тарифов на части популярных направлений.

Однако утверждать, что после реформы весь общественный транспорт обязательно подорожает, нельзя, ведь конкретные тарифы в законопроектах для коммерческих маршрутов не устанавливаются. Другой принцип будет действовать там, где транспорт будет заказывать государство или местные власти. На таких маршрутах тариф будет устанавливать заказчик.

Нерентабельные маршруты смогут субсидироваться

Важной частью реформы станет новый механизм финансирования социально необходимых, но экономически невыгодных маршрутов. Например, автобусное сообщение может быть критически важным для небольшого населенного пункта, однако из-за небольшого количества пассажиров перевозчику просто невыгодно регулярно выпускать транспорт на линию.

Согласно новой модели, власти смогут фактически заказывать такие перевозки как услугу. Перевозчику будут платить не в зависимости от количества проданных билетов, а за каждый километр фактически выполненной транспортной работы. Ставка за километр будет определяться при заключении договора закупки. Таким образом, у перевозчика будет финансовая мотивация выполнять утвержденный график даже в том случае, если автобус едет не полностью заполненным.

Как будет работать компенсация

Отдельно предлагается изменить систему расчетов с перевозчиками на заказанных маршрутах. Деньги, которые пассажиры платят за билеты, будут поступать заказчику через оператора системы учета оплаты проезда. Перевозчик, в свою очередь, будет получать определенную плату за фактически выполненную работу.

Условно, если за определенный период стоимость всей выполненной транспортной работы превысит сумму, полученную от продажи билетов, разницу будут компенсировать перевозчику. То есть компенсация будет определяться как разница между стоимостью выполненной работы и выручкой от пассажиров. Для выполнения специальной обязанности могут использоваться компенсация, предоставление исключительного права работать на определенном маршруте или оба механизма одновременно.

Для перевозчиков будут установлены дополнительные требования

Участие в закупках таких транспортных услуг также будет предусматривать определенные ограничения. В частности, участник должен будет обеспечить не менее 80% необходимого объема перевозок собственным транспортом.

Отмечается, что это должно снизить риск возникновения ситуаций, когда компания получает крупный контракт, но фактически не располагает достаточным количеством собственных автобусов или другого транспорта для его выполнения. При этом договоры предлагается заключать на довольно длительный срок.

Для автомобильного и троллейбусного транспорта срок договора составит 10 лет. Для трамваев и метрополитена предусмотрен еще более длительный период – до 15 лет.

Еще одно принципиальное изменение касается оформления права перевозчика работать на маршруте. Вместо нынешних договоров об организации перевозок с органами власти для коммерческих маршрутов планируется ввести разрешительную систему.

То есть перевозчику необходимо будет получить соответствующее разрешение, после чего он сможет работать на коммерческих условиях. При этом перечень причин, по которым власти могут отказать в выдаче разрешения, предлагается сделать исчерпывающим. Если перевозчик сочтёт отказ неправомерным, он сможет обжаловать решение в административном порядке или обратиться в суд.

За работу без разрешения планируется ввести крупные штрафы

Наряду с новыми правилами предлагается ужесточить ответственность для перевозчиков, которые будут работать вне установленной системы. За перевозку пассажиров без предусмотренного законодательством разрешения, договора или иного решения заказчика предусмотрен штраф в размере 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

За повторное аналогичное нарушение в течение года размер штрафа планируется удвоить. При этом сроки введения отдельных положений еще требуют согласования. Усиленная ответственность, предусмотренная сопутствующими законопроектами, потенциально может вступить в силу раньше, чем основная модель разрешений и договоров.

Пока говорить об уже принятой транспортной реформе рано. Министерство развития общин и территорий вынесло пакет из четырех законопроектов на общественное обсуждение, то есть предложенные положения еще могут измениться. Основной закон, который должен ввести новую модель разрешений и договоров, планируется ввести в действие с 1 января 2028 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 15 сентября "Укрзализныця" начинает постепенно переводить пригородные поезда на шестизональную систему тарифов: от 30 грн за поездки до 50 км до 150 грн за расстояния свыше 250 км. Новая модель должна частично сократить убытки от пригородных перевозок и помочь сохранить действующие маршруты и остановки, а первыми на неё переходят Киевская, Черниговская и Житомирская области.

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