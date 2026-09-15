"Укрзалізниця" меняет стоимость проезда: сколько придётся платить по новой системе

С 15 сентября "Укрзалізниця" начинает постепенно переводить пригородные поезда на шестизональную систему тарифов: от 30 грн за поездки до 50 км до 150 грн за расстояния свыше 250 км. Новая модель должна частично сократить убытки от пригородных перевозок и помочь сохранить действующие маршруты и остановки, а первыми на нее переходят Киевская, Черниговская и Житомирская области.

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Об этом официально говорится в сообщении компании. Отмечается, что такой подход должен изменить принцип расчета стоимости поездок в пригородных поездах.

Как будет работать новая шестизонная система

По новым правилам все расстояние пригородных поездок будет делиться на шесть тарифных зон. Для каждой из них установлена фиксированная цена. То есть пассажиру не придется платить за каждый отдельный километр.

Если поездка укладывается в определенный диапазон расстояния, будет действовать одинаковая стоимость билета независимо от того, сколько именно километров в пределах этой зоны человек проехал. Новая тарифная сетка будет выглядеть так:

до 50 км – 30 грн;

51–90 км — 55 грн;

91–130 км — 75 грн;

131–170 км — 95 грн;

171–250 км — 115 грн;

свыше 250 км – 150 грн.

Таким образом, самая дешёвая поездка в пределах первой зоны будет стоить 30 грн, а максимальный установленный тариф для маршрутов свыше 250 км составит 150 грн. Важно, что в пределах одной зоны пассажиры будут платить одинаковую сумму. Например, если маршрут относится к диапазону 51–90 км, билет будет стоить 55 грн независимо от того, проехал ли человек 52 км или почти все 90 км.

Именно эта особенность, по замыслу "Укрзалізниці", должна сделать тарифную систему более понятной и в то же время позволить увеличить поступления от части пригородных перевозок.

Почему решили изменить тарифы

В компании объясняют реформу сложной финансовой ситуацией в сфере пригородных пассажирских перевозок. Отмечается, что этот сегмент традиционно является одним из самых проблемных для железной дороги с точки зрения окупаемости.

Одна из причин — перевозка льготников. Компенсацию за таких пассажиров должны выплачивать соответствующие местные органы власти. Однако, как отмечает "Укрзалізниця", ряд администраций хронически не выполняет свои финансовые обязательства по льготным перевозкам.

В результате железная дорога фактически не получает полной компенсации за услуги, которые предоставляет пассажирам. Таким образом, это создает дополнительную нагрузку на финансовое состояние компании и увеличивает убытки от пригородного сообщения. Есть и другая проблема — подорожание ресурсов, необходимых для работы железной дороги.

За последние годы выросла стоимость электроэнергии, топлива, материалов, ремонта и других составляющих, без которых невозможно обеспечивать регулярное движение пригородных поездов. Соответственно, себестоимость перевозки пассажира растет, тогда как тарифы не всегда успевают за этими изменениями.

Переход на новую модель не означает автоматического одинакового удорожания каждой поездки. Наоборот, в "Укрзализныце" заявляют, что новая система должна позволить частично сократить убытки без существенного повышения стоимости проезда.

Особенно это касается пассажиров, которые пользуются пригородными поездами на значительные расстояния в пределах соответствующей тарифной зоны. Для них цена может остаться на прежнем уровне, поскольку после перехода на фиксированную плату они не будут доплачивать за каждый следующий километр в пределах зоны.

Когда начнут действовать новые тарифы

Внедрение новой системы не будет происходить одновременно по всей стране, "Укрзалізниця" планирует переходить на шестизональный тариф постепенно. С 15 сентября 2026 года новые тарифы вступают в силу в трех областях:

Киевской;

Черниговской;

Житомирской.

Следующий этап запланирован на 22 сентября. Тогда новую систему должны ввести в:

Одесской;

Днепропетровской;

Николаевской;

Черкасской областях.

В дальнейшем шестизональную модель планируют распространить и на другие регионы Украины. Таким образом, дата изменения тарифа будет зависеть от области, где пассажир пользуется пригородным сообщением.

Отдельно в "Укрзализныце" подчеркивают, что изменение тарифной модели преследует не только финансовую цель. Одной из задач является сохранение самого пригородного сообщения.

Компания также заявляет о намерении сохранить действующие пригородные маршруты и остановки. Отмечается , что это важно прежде всего для людей, которые ежедневно пользуются электричками для поездок на работу, учебу, в больницы, административные центры и другие населенные пункты.

Еще одно заявленное направление использования средств — ремонт и модернизация пригородного подвижного состава. Речь идет о необходимости поддерживать поезда в надлежащем техническом состоянии, проводить ремонт и постепенно обновлять их.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" усилила один из самых популярных региональных поездов — Львов — Ужгород — модернизированным электропоездом ЕПЛ2Т-002. Пассажирам будут доступны новые удобные кресла, кондиционеры, Wi-Fi, крепления для велосипедов и пеленальные столики.

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