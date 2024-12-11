В Украине могут появиться автобусы от Uklon: что планируют и как это будет работать

Uklon планирует запустить платформу автобусных перевозок, что позволит пассажирам выбирать перевозчиков по рейтингам и отзывам. Первоначальные маршруты охватят самые популярные направления, в частности Польшу, с перспективой дальнейшего расширения.

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Об этом рассказал соучредитель компании Сергей Смусь в комментарии СМИ. Эта инициатива потенциально изменит подход к организации пассажирских перевозок, превращая Uklon в маркетплейс для автобусных перевозчиков.

Он поделился, что Uklon активно анализирует это направление. Основная идея заключается в создании платформы, где перевозчики смогут зарегистрироваться, а пользователи – выбирать их по рейтингам и отзывам. Ключевые особенности сервиса:

формат маркетплейса: компания не планирует становиться перевозчиком, а выступит платформой для удобного поиска и бронирования;

компания не планирует становиться перевозчиком, а выступит платформой для удобного поиска и бронирования; популярные направления: начало будет сделано с самых востребованных маршрутов, в частности, в Польшу, которая стала основным зарубежным направлением для многих украинцев;

начало будет сделано с самых востребованных маршрутов, в частности, в Польшу, которая стала основным зарубежным направлением для многих украинцев; постоянное расширение: если первые маршруты покажут хорошие результаты, будут добавлены новые направления как в пределах Украины, так и за границу.

Украинский рынок автобусных перевозок значительно вырос за время войны, увеличившись, по меньшей мере, втрое, до 7 млрд гривен. По данным Министерства инфраструктуры, лицензию на международные перевозки имеют более 3000 компаний, из которых около 800 реально осуществляют рейсы за границу.

Компания уже имеет опыт организации автобусных перевозок: в партнерстве с Mastercard Uklon запустил Uklon Ski Bus, курсирующий еженедельно из Киева в Буковель. Этот проект реализован в сотрудничестве с перевозчиком Gunsel и работает в зимний сезон.

Этот опыт позволил компании протестировать модель работы с перевозчиками и оценить возможность ее масштабирования. Uklon планирует внести свой вклад в развитие транспортной инфраструктуры, объединив традиционный рынок автобусных перевозок с современными цифровыми технологиями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, такси Uklon предварительно согласовали с властями во Львове возобновление работы в комендантский час, заявил соучредитель компании Дмитрий Дубровский. После Львова также надеются получить подобные решения в Киеве, Днепре и Одессе.

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