Uklon заявил, что в скором времени начнет работать в комендантский час в одном из городов: получили "определенные согласования"

Такси Uklon предварительно согласовали с властями во Львове возобновление работы в комендантский час, заявил соучредитель компании Дмитрий Дубровский. После Львова также надеются получить подобные решения в Киеве, Днепре и Одессе.

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"Во Львове мы уже подали запросы и в городскую администрацию, и в военную, чтобы вернуть сервис в комендантский час. Мы уже получили определенные согласования. Скорее всего, в ближайшее время в городах на Западной Украине мы начнем снова включать работу в комендантский час", – заявил Дубровский на Q&A-сессии, организованной союзом Diia.City United, передает Интерфакс-Украина.

Он выразил надежду, что положительные решения о возобновлении работы службы такси в комендантский час также могут быть приняты местными властями Киева, Днепра, Одессы.

По словам Дубровского, решение о прекращении работы ночью было принято в связи с проблемами – информационной атакой и требованиями Нацполиции, начавшей останавливать и штрафовать автомобили Uklon. CEO Uklon Сергей Гришков ранее заявлял, что Uklon рассматривает возможность вернуться к работе в комендантский час. В частности, по его словам, возврат возможен, вероятнее всего, в западных регионах. Uklon ограничил работу сервиса в комендантский час с 14 марта.

Ранее в соцсетях разразилось активное обсуждение из-за ситуации со скидкой на поездку в Uklon, когда две машины имели одинаковую стоимость, хотя одна из заказанных поездок включала скидку. В компании объяснили, что это результат динамического ценообразования и заверили, что искусственного завышения цен не происходит.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине Uklon, Bolt и Uber почти полностью вытеснили традиционные службы такси. Они, в отличие от проигравших конкурентов, не получают лицензию, официально не трудоустраивают своих работников и часто даже не проверяют их.

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