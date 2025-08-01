В Украине массово повысили цены на аренду квартир: в каком крупном городе больше всего

Во многих крупных городах ощутимо переписали цены на аренду квартир – причем преимущественно в сторону удорожания. Больше всего – в Одессе. Там за последние 6 месяцев цены максимально выросли на съем как 1-комнатного, так и 2- и 3-комнатного жилья. При чем, на последние – сразу на 70%, до средних 27 200 грн.

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По данным аналитиков крупного профильного портала, аренда 1-комнатных квартир в Одессе выросла на 50% – до средних 12 000 грн. А съем 2-комнатных – на 52%, до средних 16 100 грн.

Причиной же такого взлета, вероятно является разгар курортного сезона. Ведь в других городах рост цен заметно ниже.

"На сегодня в Одессе и рядом официально открыто 32 пляжных зоны, которые получили статус "относительно безопасно для купания и отдыха". Недавно добавилось еще 3 пляжа", – говорится в материале OBOZ.UA.

При этом напоминается: во время сезона-2022 в городе действовало 27 пляжей в Одессе. Еще 2 были открыты в соседних населенных пунктах. При этом:

В сезоне-2023 – 6 пляжей.

В сезоне-2024 – 27 в Одессе и 2 в соседних городках.

Где аренда квартир подорожала больше всего

Кроме Одессы аренда 1-комнатных квартир значительно выросла также в Виннице – на 13%, до средних 13 000 грн. А также в Днепре – на 10%, до средних 11 000 грн.

Съем 2-комнатных квартир также сильно подорожал в Киеве – на 14%. В среднем такое жилье арендовать в этом городе стоит 26 900 грн.

Среди лидеров также Харьков – рост на 9%, до 6 000 грн. А кроме того, Запорожье – здесь увеличение составило 8%, до 7 000 грн.

Аренда 3-комнатных квартир сильно выросла в Днепре. Цены увеличились сразу на 25%, до средних 18 800 грн.

Также подорожание зафиксировано в Киеве и Львове – на 13%. Здесь цены выросли до средних 45 500 и 25 200 грн соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине кардинально меняют подход к жилищной политике – в частности, чтобы решить проблемы устаревшего жилищного фонда и квартирных очередей. Так, Украина может избавиться от устаревшего Жилищного кодекса и искоренить долгострои. А в перспективе в стране также появится социальная аренда жилья.

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