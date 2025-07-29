Еще плюс три пляжа в Одессе. Нынешний сезон бьет рекорды предыдущих трех лет

На сегодня в Одессе и рядом официально открыто 32 пляжных зоны, которые получили статус "относительно безопасно для купания и отдыха". Недавно добавилось еще 3 пляжа, о которых Олег Кипер, глава Одесской ОГА, сообщил в официальном Telegram канале.

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На четвертый год полномасштабной войны видим рост количества участков, которые были проверены по всем показателям: наличие укрытия, противоминная безопасность на суше и в воде, установка оборонительных сеток и информационных табличек.

Напомним: "сезон 2022" — 27 пляжей в Одессе и 2 в соседних населенных пунктах, "сезон 2023" — 6 пляжей, "сезон 2024" — 27 мест для купания в Одессе и 2 в соседних городках.

В этом году к основному списку добавляются такие локации, как :

Red Line;

"Портофино";

"Курортный".

Где находятся и, какие условия на пляжных полосах рассказываем далее.

Red Line

Несмотря на то, что сам пляжный комплекс Red Line работает уже с мая месяца, купаться в водах Черного моря возле официально не было разрешено, до 17 июля, когда прошли проверки и объявлено об открытии. Ультрасовременный комплекс предлагает посетителям много современных развлечений и вечеринок. Его бассейны и роскошные красные шезлонги контрастируют с синим морем и дарят комфортабельный отдых на выходные, или целый отпуск. На территории есть отель, ночной клуб, концертная сцена, ресторан и укрытие, оборудованное мягкими диванами, стульями, питьевой водой, песком, огнетушителями, спусками для инвалидных колясок и WI-FI. Шезлонг на песке стоит 450 грн, а у бассейнов от 600 грн.

Пляжный отель с современными интерьерами и инстаграмными ваннами в номерах предлагает трансляцию морского прибоя 24/7.

Где: Левая сторона района "Аркадия".

"Портофино"

Пляжный отель Portofino Hotel Beach Resort — это современные ряды шезлонгов на чистом песке и 25-метровый бассейн, для желающих дышать морским воздухом и безопасно купаться в воде. Территория и пейзажи здесь, особенно живописные на восходе и закате солнца. У вас будет шанс оценить красоту, занимаясь йогой на высоком деревянном пирсе, под шум волн и традиционные песни чаек. Современные номера, ультрамодные шатры, и спа процедуры в бане и дровяном чане наполнят ваше лето воспоминаниями и релаксом. Если вы гость отеля комфортабельное "место под солнцем" войдет в цену бронирования. Дневной отдых с шезлонгом у бассейна будет стоить 800 грн. Кровать и бунгало на 4 человека можно снять за 3 500 — 4 000 грн.

Для желающих отдохнуть бесплатно есть зона песка общего пользования.

Где: левая сторона пляжной полосы "Аркадия".

"Курортный"

В этом году пляж "Курортный" проверяют частичными участками. До 17 июля было открыто 2 участка, после добавился третий. Как и во всей акватории на этом отрезке песка и воды действуют общие правила пользования:

Купание запрещено во время воздушной тревоги;

Купание запрещено во время шторма от 2 баллов;

Нельзя входить на пирсы, причалы и волнорезы;

Обязательно ознакомиться с информационными табличками, посмотрев расположение укрытия.

Надеемся ваш отпуск в Одессе придет без тревог, с возможностью насладиться безопасным морем.

Ранее OBOZ.UA писал о: бассейнах под открытым небом в Киеве и рядом, и маленьком селе в Карпатах с озером и возможностью отдохнуть.