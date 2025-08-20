В Украине массово переписали цены на жилье: на сколько подорожали квартиры

Украинцы начали сталкиваться с существенным ростом стоимости жилья – во втором квартале 2025 года цены на квартиры поднялись почти на 15%. На первичном рынке квартиры подорожали на 16,7%, а на вторичном – на 13,9%, и эта тенденция может сохраниться до конца года.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. На первичном рынке рост составил 16,7%, тогда как на вторичном – 13,9%.

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры – на 16,6% в новостройках и 14,2% на вторичном рынке. Двухкомнатные добавили 16,7% и 14,2% соответственно, а трехкомнатные – 15,5% на первичном рынке и 13,6% на вторичном.

Если сравнивать с первым кварталом 2025 года, цены поднялись еще на 3,8%, что свидетельствует об устойчивой тенденции к подорожанию. Несмотря на сложную ситуацию, в Украине активно вводят новое жилье. В 2024 году было сдано в эксплуатацию 82,9 тысячи квартир общей площадью 4,8 млн кв. м, что на 25% больше, чем в 2023-м.

Около 30% всех новых квартир построили только 20 крупных компаний. В то же время заметно сократилось количество выданных разрешений на новое строительство.

В 2024 году застройщики получили разрешение на строительство более 40 тысяч квартир в 14 областях и Киеве, тогда как в 2021 году эта цифра превышала 144 тысячи в 21 области и столице. Эксперты объясняют рост цен несколькими факторами:

повышением себестоимости строительства из-за подорожания материалов и рабочей силы;

высоким спросом в крупных городах, куда массово переезжают украинцы из пострадавших регионов;

ограниченным предложением на вторичном рынке – владельцы не спешат продавать жилье во время войны;

инвестиционной привлекательностью недвижимости как "тихой гавани" для сбережений.

Специалисты прогнозируют, что во второй половине 2025 года цены продолжат расти, хотя темпы могут несколько замедлиться. Особенно это будет касаться Киева, Львова и областных центров, где спрос стабильно превышает предложение. В то же время подорожание может коснуться и аренды, ведь с ростом стоимости квадратного метра растет и размер арендной платы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ряде крупных городов Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем исключительно в сторону подорожания. Больше всего – в Одессе, где за 6 месяцев стоимость съема жилья выросла сразу на 50%, до средних 12 000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!