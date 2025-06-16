В Украине массово переписали цены на 1-комнатные квартиры: сколько теперь стоит жилье

Во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили их стоимость. Причем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего – в Ужгороде. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 19%, до средних 64 100 долларов.

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В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 17 000 до 65 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – в среднем 17 000 долларов. Среди лидеров также:

Николаев – 20 000 долларов;

Харьков – 22 000 долларов;

Сумы – 23 000 долларов.

Дороже всего в Киеве – в среднем 65 000 долларов. А кроме того, во:

Львове – 64 900 долларов;

Ужгороде – 64 100 долларов;

Черновцах – 52 900 долларов;

Ривном – 50 000 долларов.

Как в Украине подорожали 1-комнтаные квартиры

В целом же, кроме Ужгорода, существенное удорожание, по данным крупного профильного портала, зафиксировано в Сумах – на 15%. В Днепре и Одессе рост цен составил 13%. А кроме того, в:

Черновцах – 12%;

Ривном – 11%;

Харькове – 10%;

Житомире – 9%;

Киеве, Чернигове – 8%.

Снизили цены лишь в 1 городе – Николаеве. Здесь удешевление составило 5%.

В Украине резко переписали цены на аренду квартир

В то же время, во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем исключительно в сторону удорожания – за последние 6 месяцев наем такого жилья вырос на 1-29%.

Больше всего в Одессе – сразу на 29%, до средних 11 000 грн. Также дороже стало снимать квартиры в Днепре – здесь цены повысили на 10%. А кроме того, в:

Киеве, Ривном – на 9%;

Львове, Хмельницком – на 3%;

Ужгороде – на 1%.

В остальных же городах изменений не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377.

Как рассказала нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года. Она подчеркнула: в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем.

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