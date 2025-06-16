В Украине массово переписали цены на 1-комнатные квартиры: сколько теперь стоит жилье
Во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили их стоимость. Причем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего – в Ужгороде. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 19%, до средних 64 100 долларов.
В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 17 000 до 65 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – в среднем 17 000 долларов. Среди лидеров также:
- Николаев – 20 000 долларов;
- Харьков – 22 000 долларов;
- Сумы – 23 000 долларов.
Дороже всего в Киеве – в среднем 65 000 долларов. А кроме того, во:
- Львове – 64 900 долларов;
- Ужгороде – 64 100 долларов;
- Черновцах – 52 900 долларов;
- Ривном – 50 000 долларов.
Как в Украине подорожали 1-комнтаные квартиры
В целом же, кроме Ужгорода, существенное удорожание, по данным крупного профильного портала, зафиксировано в Сумах – на 15%. В Днепре и Одессе рост цен составил 13%. А кроме того, в:
- Черновцах – 12%;
- Ривном – 11%;
- Харькове – 10%;
- Житомире – 9%;
- Киеве, Чернигове – 8%.
Снизили цены лишь в 1 городе – Николаеве. Здесь удешевление составило 5%.
В Украине резко переписали цены на аренду квартир
В то же время, во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем исключительно в сторону удорожания – за последние 6 месяцев наем такого жилья вырос на 1-29%.
Больше всего в Одессе – сразу на 29%, до средних 11 000 грн. Также дороже стало снимать квартиры в Днепре – здесь цены повысили на 10%. А кроме того, в:
- Киеве, Ривном – на 9%;
- Львове, Хмельницком – на 3%;
- Ужгороде – на 1%.
В остальных же городах изменений не произошло.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377.
Как рассказала нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года. Она подчеркнула: в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем.
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