В Киеве рухнула стоимость аренды квартир: какие теперь цены

За последние 6 месяцев аренда квартир в Киеве существенно подешевела. Снижение цен составило более 6 500 грн – со средних 24 588 до 18 000 грн, или сразу 26,79% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за месяц же цены снизились на 2 638 грн. Или 12,78%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир стоит от средних 11 000 до 30 000 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 19 000 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также:

Днепровском, Святошинском – 14 000 грн;

Дарницком – 15 000 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Голосеевском – 18 000 грн;

Подольском – 21 150 грн.

Где самые высокие цены

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 30 000 грн. А кроме того:

Печерском – 26 000 грн;

Соломенском – 25 000 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 16 800 грн – 14,5% объявлений. Также часто встречаются цена 20 000 грн – 11,3%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 10 000 грн. Таких объявлений – 9,2%. Также "популярна" цены 14 000 грн – 8%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 30 400 грн. Таких объявлений насчитывается 10,9%.

В Украине намерены переписать правила по квартирам и домам

В то же время, в Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377. Как уточнила нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года.

Разработанный же законопроект, отметила она, предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности:

льготную ипотеку;

компенсацию стоимости жилья;

аренду с выкупом;

лизинг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во многих областях Украины переписали стоимость новых квартир – при чем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего за год (февраль-2025 к февралю-2024) цены за квадратный метр выросли в Черновицкой области – на 22%, до средних 965 долларов.

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