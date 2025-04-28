В Украине массово переписали стоимость 1-комнатных квартир: какие теперь цены

Собственники 1-комнатных квартир повысили стоимость такого жилья во многих крупных городах Украины. Больше всего – в Ужгороде, на 16%, до средних 64 000 долларов.

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В целом же, по данным крупного профильного портала, за последние полгода стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке выросла в пределах 3-16%. Наименьшие изменения произошли в:

Ивано-Франковске – цены увеличились на 3%;

Хмельницком – на 4%;

Днепре, Чернигове – на 6%;

Киеве – на 7%;

Одессе, Черкассах – на 8%;

Ривном – на 9%.

Самый большой рост же – кроме Ужгорода – зафиксирован в Житомире, на 13%. А кроме того, в:

Сумах – на 12%;

Черновцах – на 11%;

Харькове – на 10%.

В то же время, в 2-х городах было зафиксировано снижение цен на 1-комнатные квартиры. По данным аналитиков, ими являются:

Николаев – цены снизились на 5%;

Винница – 2%.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 15 000 до 64 800 долларов. Дороже всего – во Львове, в среднем, собственно, 64 800 долларов. А кроме того, в:

Киеве, Ужгороде – 64 000 долларов;

Черновцах – 52 000 долларов;

Луцке – 48 500 долларов;

Ривном – 48 300 долларов.

Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем, 15 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – 17 000 долларов.

Николаев – 20 000 долларов;

Харьков – 22 000 долларов;

Сумы – 23 000 долларов.

В Украине обвалились цены на аренду квартир

В то же время, в ряде крупных городов Украины собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем исключительно в сторону удешевления –в целом за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 2-12%.

Больше всего в Днепре и Луцке – на 12%, в среднем до 10 500 и 11 500 грн соответственно. Также дешевле стало снимать квартиры в:

в Одессе – здесь цены снизили на 11%;

Полтаве – на 9%;

Виннице – 8%;

Львове, Ивано-Франковске – 7%;

Ужгороде, Киеве – 3%.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, аренда 1-комнатной квартиры в Киеве "съедает" 65% средней зарплаты жителей города. Примечательно же то, что это не самый высокий показатель по стране.

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