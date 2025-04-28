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В Украине массово переписали стоимость 1-комнатных квартир: какие теперь цены

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
2,8 т.
В Украине массово переписали стоимость 1-комнатных квартир

Собственники 1-комнатных квартир повысили стоимость такого жилья во многих крупных городах Украины. Больше всего – в Ужгороде, на 16%, до средних 64 000 долларов.

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В целом же, по данным крупного профильного портала, за последние полгода стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке выросла в пределах 3-16%. Наименьшие изменения произошли в:

  • Ивано-Франковске – цены увеличились на 3%;
  • Хмельницком – на 4%;
  • Днепре, Чернигове – на 6%;
  • Киеве – на 7%;
  • Одессе, Черкассах – на 8%;
  • Ривном – на 9%.
Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

Самый большой рост же – кроме Ужгорода – зафиксирован в Житомире, на 13%. А кроме того, в:

  • Сумах – на 12%;
  • Черновцах – на 11%;
  • Харькове – на 10%.

В то же время, в 2-х городах было зафиксировано снижение цен на 1-комнатные квартиры. По данным аналитиков, ими являются:

  • Николаев – цены снизились на 5%;
  • Винница – 2%.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 15 000 до 64 800 долларов. Дороже всего – во Львове, в среднем, собственно, 64 800 долларов. А кроме того, в:

  • Киеве, Ужгороде – 64 000 долларов;
  • Черновцах – 52 000 долларов;
  • Луцке – 48 500 долларов;
  • Ривном – 48 300 долларов.

Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем, 15 000 долларов. Среди лидеров также:

  • Запорожье – 17 000 долларов.
  • Николаев – 20 000 долларов;
  • Харьков – 22 000 долларов;
  • Сумы – 23 000 долларов.

В Украине обвалились цены на аренду квартир

В то же время, в ряде крупных городов Украины собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем исключительно в сторону удешевления –в целом за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 2-12%.

Больше всего в Днепре и Луцке – на 12%, в среднем до 10 500 и 11 500 грн соответственно. Также дешевле стало снимать квартиры в:

  • в Одессе – здесь цены снизили на 11%;
  • Полтаве – на 9%;
  • Виннице – 8%;
  • Львове, Ивано-Франковске – 7%;
  • Ужгороде, Киеве – 3%.
В Украине обвалились цены на аренду квартир

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, аренда 1-комнатной квартиры в Киеве "съедает" 65% средней зарплаты жителей города. Примечательно же то, что это не самый высокий показатель по стране.

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