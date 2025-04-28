В Украине массово переписали стоимость 1-комнатных квартир: какие теперь цены
Собственники 1-комнатных квартир повысили стоимость такого жилья во многих крупных городах Украины. Больше всего – в Ужгороде, на 16%, до средних 64 000 долларов.
В целом же, по данным крупного профильного портала, за последние полгода стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке выросла в пределах 3-16%. Наименьшие изменения произошли в:
- Ивано-Франковске – цены увеличились на 3%;
- Хмельницком – на 4%;
- Днепре, Чернигове – на 6%;
- Киеве – на 7%;
- Одессе, Черкассах – на 8%;
- Ривном – на 9%.
Самый большой рост же – кроме Ужгорода – зафиксирован в Житомире, на 13%. А кроме того, в:
- Сумах – на 12%;
- Черновцах – на 11%;
- Харькове – на 10%.
В то же время, в 2-х городах было зафиксировано снижение цен на 1-комнатные квартиры. По данным аналитиков, ими являются:
- Николаев – цены снизились на 5%;
- Винница – 2%.
Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине
В целом, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 15 000 до 64 800 долларов. Дороже всего – во Львове, в среднем, собственно, 64 800 долларов. А кроме того, в:
- Киеве, Ужгороде – 64 000 долларов;
- Черновцах – 52 000 долларов;
- Луцке – 48 500 долларов;
- Ривном – 48 300 долларов.
Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем, 15 000 долларов. Среди лидеров также:
- Запорожье – 17 000 долларов.
- Николаев – 20 000 долларов;
- Харьков – 22 000 долларов;
- Сумы – 23 000 долларов.
В Украине обвалились цены на аренду квартир
В то же время, в ряде крупных городов Украины собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем исключительно в сторону удешевления –в целом за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 2-12%.
Больше всего в Днепре и Луцке – на 12%, в среднем до 10 500 и 11 500 грн соответственно. Также дешевле стало снимать квартиры в:
- в Одессе – здесь цены снизили на 11%;
- Полтаве – на 9%;
- Виннице – 8%;
- Львове, Ивано-Франковске – 7%;
- Ужгороде, Киеве – 3%.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, аренда 1-комнатной квартиры в Киеве "съедает" 65% средней зарплаты жителей города. Примечательно же то, что это не самый высокий показатель по стране.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!