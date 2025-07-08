В Украине массово опаздывают поезда, задержки достигают 8 часов: что произошло

В Украине фиксируются серьезные опоздания поездов – отдельные задержки превышают 8 часов. Причина – штормовые погодные условия в Закарпатье, а также в Словакии и Венгрии.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что аенгерская и словацкая железные дороги задерживают поезда:

№143/750 из Вены и Будапешта.

№617/964 из Братиславы.

"Ожидается, что пассажиры из Дебрецена и Кошице будут доставлены к границе резервными автобусами, а поезд Укрзализныци №28 заберет их в Чопе. Время задержки и, соответственно, отправка украинского рейса будет определена с учетом времени доезда автобусов и в координации между диспетчерами трех стран", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: также непогода нанесла повреждения контактной сети вблизи Баркасова и Сколе. Что повлияет на движение поездов:

№9 Киев – Будапешт.

№82 Чоп – Киев,.

№14 Солотвино – Киев.

№38 Мукачево – Одесса.

№749 Киев – Чоп с беспересадочными вагонами на Вену.

При этом в перевозчике подчеркнули: задержки поездов пассажирам будут компенсированы. В частности, за счет начисления бонусных "обнимашек".

На сколько опаздывают поезда в Украине

В целом же, по данным перевозчика, по состоянию на 10:20 сразу 5 поездов шли с опозданием более чем в 1 час. Это:

№749/750 Вена Главный – Киев-Пасс.

Время задержки – 8 часов 20 минут.

№27/28 Чоп – Киев-Пасс.

Время задержки – 7 часов 25 минут.

№749/750 Киев-Пасс. – Вена Главный.

Время задержки – 4 часа 25 минут.

№81/82 Чоп ––Киев-Пасс.

Время задержки – 2 часа 6 минут.

№9/10 Будапешт – Келети – Киев-Пасс.

Время задержки – 1 час 14 минут.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" запустила сразу несколько новых поездов, которые будут следовать из Киева в популярные среди туристов "летние" города – Львов иТрускавец. Также назначили поезд между Львовом и Одессой.

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