В Украине массово опаздывают поезда, задержки достигают 8 часов: что произошло
В Украине фиксируются серьезные опоздания поездов – отдельные задержки превышают 8 часов. Причина – штормовые погодные условия в Закарпатье, а также в Словакии и Венгрии.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что аенгерская и словацкая железные дороги задерживают поезда:
- №143/750 из Вены и Будапешта.
- №617/964 из Братиславы.
"Ожидается, что пассажиры из Дебрецена и Кошице будут доставлены к границе резервными автобусами, а поезд Укрзализныци №28 заберет их в Чопе. Время задержки и, соответственно, отправка украинского рейса будет определена с учетом времени доезда автобусов и в координации между диспетчерами трех стран", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: также непогода нанесла повреждения контактной сети вблизи Баркасова и Сколе. Что повлияет на движение поездов:
- №9 Киев – Будапешт.
- №82 Чоп – Киев,.
- №14 Солотвино – Киев.
- №38 Мукачево – Одесса.
- №749 Киев – Чоп с беспересадочными вагонами на Вену.
При этом в перевозчике подчеркнули: задержки поездов пассажирам будут компенсированы. В частности, за счет начисления бонусных "обнимашек".
На сколько опаздывают поезда в Украине
В целом же, по данным перевозчика, по состоянию на 10:20 сразу 5 поездов шли с опозданием более чем в 1 час. Это:
- №749/750 Вена Главный – Киев-Пасс.
Время задержки – 8 часов 20 минут.
- №27/28 Чоп – Киев-Пасс.
Время задержки – 7 часов 25 минут.
- №749/750 Киев-Пасс. – Вена Главный.
Время задержки – 4 часа 25 минут.
- №81/82 Чоп ––Киев-Пасс.
Время задержки – 2 часа 6 минут.
- №9/10 Будапешт – Келети – Киев-Пасс.
Время задержки – 1 час 14 минут.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" запустила сразу несколько новых поездов, которые будут следовать из Киева в популярные среди туристов "летние" города – Львов иТрускавец. Также назначили поезд между Львовом и Одессой.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!