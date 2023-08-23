В Украине массово оформляют микрокредиты: сумма долга достигает миллиардов 

В Украине только за полгода 2023-го оформили 3,8 млн микрокредитов на общую сумму в 18,4 млрд грн. Ежемесячно украинцы берут 650 тыс. микрокредитов, а сумма долга уже достигла 8,9 млрд грн.

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Об этом говорится в расчетах Opendatabot. Ежемесячно украинцы оформляют в 1,5 раза больше микрокредитов, чем в 2022-м, но все еще в 1,8 раза меньше соответствующего периода 2021: тогда в месяц, в среднем, выдавалось 1,17 млн микрокредитов.

Однако количество выданных кредитов ежеквартально увеличивается. Так, за ІІ квартал (апрель-июнь) прирост составил 7%. По сравнению с I кварталом текущего года, когда прирост составлял 18%, темпы несколько утихли. Средняя сумма кредита несколько уменьшилась во втором квартале: на 7% – с 4931 грн до 4564 грн. Для сравнения, в прошлом году во ІІ квартале средняя сумма составляла 3810 грн, а во ІІ квартале 2021 – 4468 грн.

В отличие от 2022-го, задолженность по кредитам продолжает расти: +1,4% за квартал. Однако по сравнению с началом текущего года, когда прирост за квартал достиг 9,4%, рост задолженностей несколько снизился. С начала полномасштабной войны количество зарегистрированных финансовых компаний сократилось на треть: с 935 на начало 2022 года до 629 на июль текущего года.

Украинцам придется переплачивать в разы

Главная проблема таких ссуд – огромные кредитные ставки. Их размер достигает сотен тысяч процентов в год. Хотя, предоставляя ссуду, никто не планирует возвращать деньги за год. Деньги предоставляются на период до одного месяца. Годовой процент рискует заплатить тот клиент, который откажется возвращать денежные средства.

Большинство микрофинансовых организаций обещают кредит под 0,01% в день. Компании действительно предлагают акции (для первого займа), однако такое предложение – попытка вовлечь клиента в микрокредитование. Например, одна из компаний на своем сайте обещает за кредит на 15 тыс. грн в месяц взять проценты всего в 45 грн.

Однако внимательный клиент может найти на том же сайте подлинные условия кредитного продукта. На первый кредит реальная годовая процентная ставка – от 30341,06 до 105015,32% (!) годовых. Практически любой клиент, который вовремя не вернет кредит, окажется в долговой яме.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине ПриватБанк может в отдельных случаях передать кредиты своих клиентов коллекторским компаниям. Такие действия, как отмечают в банке, соответствуют действующим законам.