В Украине масштабно перезагружают энергетику: стартовал новый этап "кадровой чистки"

В Украине запустили новый этап кадровой перезагрузки в энергетике. А именно начался отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда стратегически важных предприятий.

Об этом, как сообщили в правительстве, заявила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, 15 декабря стартовал отбор кандидатов в такие госкомпании:

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины ";

"; АО "Украинские распределительные сети ";

"; АО "Оператор рынка ";

"; ПАО "Центрэнерго ";

"; "Энергетическая компания Украины ";

"; НАЭК "Энергоатом ";

"; АО "Укрэнерго ";

"; АО "Укргидроэнерго".

Формирование нового состава наблюдательных советов ожидается в январе, хотя ранее президент Владимир Зеленский требовал сделать это до конца года. Кроме того, 12 декабря стартовал конкурс на 4 независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз".

"Главная наша цель – обеспечить прозрачность, эффективность и контроль в управлении компаниями энергетического сектора", – подчеркнула Свириденко.

Что предшествовало

В начале декабря Зеленский поручил Юлии Свириденко провести кадровый перезапуск в энергетической и оборонной отраслях. Он назвал целью таких действий – обеспечение доверия к Украине в глазах ее основных партнеров на фоне громкого коррупционного скандала в НЭК "Энергоатом".

В ноябре Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о спецоперации по разоблачению коррупции в сфере энергетики, которая длилась 15 месяцев. Оказалось, что посторонние лица получали от подрядчиков 10-15% стоимости заключенных контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения.

Сердцем разоблаченной сделки был механизм "шлагбаум", действовавший по принципу "плати или потеряешь государственный контракт". Реализация схемы стала возможной из-за запрета во время военного положения взимать задолженность с компании по судебному решению.

Средства "отмывались" через бэк-офис в центре Киева, который принадлежал семье нардепа-предателя Андрея Деркача – в общем через него было легализовано около 100 млн долларов. В результате семерым лицам было объявлено о подозрении, пятерым из них избрали меры пресечения.

Как уже ранее сообщал OBOZ.UA, одним из последствий скандала стало увольнение министра экономики Светланы Гринчук – временно исполняющим обязанности министра назначили ее первого заместителя Артема Некрасова. Также был уволен министр юстиции Герман Галущенко, возглавлявший Минэнерго перед предшественницей.

