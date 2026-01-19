УкраїнськаУКР
В Украине крупная сеть магазинов уклонилась от налогов на 25 млн грн: раскрыта теневая схема

Станислав Кожемякин
На Закарпатье торговая сеть уклонилась от уплаты налогов на 25 млн грн

В Украине разоблачили очередную схему "дробления" бизнеса в фуд-ритейле с целью уклонения от уплаты налогов. В результате государственному бюджету был нанесен ущерб на 25 млн грн, а дело передали в суд.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Бюро экономической безопасности(БЭБ). Компания добровольно согласилась уплатить в бюджет начисленные налоги и закрыть сеть подконтрольных физлиц-подприемников (ФЛП).

Что выявило расследование

  • От налогов уклонялась сеть из 52 магазинов на Закарпатье, через которую реализовали товары повседневного потребления, а также алкогольные напитки и табачные изделия по соответствующей лицензии.
  • Торговые точки были оформлены почти на 50 ФЛП, оформленных преимущественно на родственников учредителей или работников торговой сети).
  • Компания работала под тремя брендами, но контроль за финансами, персоналом и товарооборотом сохраняли организаторы.
  • Чтобы скрыть схему, заключались мнимые договоры франшизы, а в офисе было предприятия зарегистрировано рабочее место адвоката.
  • Объем реализованной продукции превысил 100 млн грн, сумма уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль – более 25 млн грн.

В бюджет вернули 25 млн грн

Ранее директору и бухгалтеру и исполнительному директору предприятия, который по совместительству является также адвокатом, уже сообщили о подозрении. Кроме того, в рамках следствия были изъяты:

  • электронные цифровые подписи;
  • банковские карточки;
  • печати ФЛП;
  • финансовая документация

В результате расследования компания вернула в государственный бюджет всю сумму неуплаченных налогов и прекратила государственную регистрацию большей части привлеченных ФЛП. Учитывая это, в суд направили ходатайство об освобождении от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскрыл, что к дроблению бизнеса прибегают даже крупные торговые сети. Один из признаков, что заведение прибегает к налоговым махинациям – когда в ресторане приносят два чека, а в крупной сети магазинов электроники товар продается от ФЛП.

