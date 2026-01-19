В Украине крупная сеть магазинов уклонилась от налогов на 25 млн грн: раскрыта теневая схема
В Украине разоблачили очередную схему "дробления" бизнеса в фуд-ритейле с целью уклонения от уплаты налогов. В результате государственному бюджету был нанесен ущерб на 25 млн грн, а дело передали в суд.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Бюро экономической безопасности(БЭБ). Компания добровольно согласилась уплатить в бюджет начисленные налоги и закрыть сеть подконтрольных физлиц-подприемников (ФЛП).
Что выявило расследование
- От налогов уклонялась сеть из 52 магазинов на Закарпатье, через которую реализовали товары повседневного потребления, а также алкогольные напитки и табачные изделия по соответствующей лицензии.
- Торговые точки были оформлены почти на 50 ФЛП, оформленных преимущественно на родственников учредителей или работников торговой сети).
- Компания работала под тремя брендами, но контроль за финансами, персоналом и товарооборотом сохраняли организаторы.
- Чтобы скрыть схему, заключались мнимые договоры франшизы, а в офисе было предприятия зарегистрировано рабочее место адвоката.
- Объем реализованной продукции превысил 100 млн грн, сумма уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль – более 25 млн грн.
В бюджет вернули 25 млн грн
Ранее директору и бухгалтеру и исполнительному директору предприятия, который по совместительству является также адвокатом, уже сообщили о подозрении. Кроме того, в рамках следствия были изъяты:
- электронные цифровые подписи;
- банковские карточки;
- печати ФЛП;
- финансовая документация
В результате расследования компания вернула в государственный бюджет всю сумму неуплаченных налогов и прекратила государственную регистрацию большей части привлеченных ФЛП. Учитывая это, в суд направили ходатайство об освобождении от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскрыл, что к дроблению бизнеса прибегают даже крупные торговые сети. Один из признаков, что заведение прибегает к налоговым махинациям – когда в ресторане приносят два чека, а в крупной сети магазинов электроники товар продается от ФЛП.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!