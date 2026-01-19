В Украине крупная сеть магазинов уклонилась от налогов на 25 млн грн: раскрыта теневая схема

В Украине разоблачили очередную схему "дробления" бизнеса в фуд-ритейле с целью уклонения от уплаты налогов. В результате государственному бюджету был нанесен ущерб на 25 млн грн, а дело передали в суд.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Бюро экономической безопасности(БЭБ). Компания добровольно согласилась уплатить в бюджет начисленные налоги и закрыть сеть подконтрольных физлиц-подприемников (ФЛП).

Что выявило расследование

От налогов уклонялась сеть из 52 магазинов на Закарпатье , через которую реализовали товары повседневного потребления, а также алкогольные напитки и табачные изделия по соответствующей лицензии.

Торговые точки были оформлены почти на 50 ФЛП, оформленных преимущественно на родственников учредителей или работников торговой сети).

Компания работала под тремя брендами, но контроль за финансами, персоналом и товарооборотом сохраняли организаторы.

Чтобы скрыть схему, заключались мнимые договоры франшизы, а в офисе было предприятия зарегистрировано рабочее место адвоката.

Объем реализованной продукции превысил 100 млн грн, сумма уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль – более 25 млн грн.

В бюджет вернули 25 млн грн

Ранее директору и бухгалтеру и исполнительному директору предприятия, который по совместительству является также адвокатом, уже сообщили о подозрении. Кроме того, в рамках следствия были изъяты:

электронные цифровые подписи;

банковские карточки;

печати ФЛП;

финансовая документация

В результате расследования компания вернула в государственный бюджет всю сумму неуплаченных налогов и прекратила государственную регистрацию большей части привлеченных ФЛП. Учитывая это, в суд направили ходатайство об освобождении от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскрыл, что к дроблению бизнеса прибегают даже крупные торговые сети. Один из признаков, что заведение прибегает к налоговым махинациям – когда в ресторане приносят два чека, а в крупной сети магазинов электроники товар продается от ФЛП.

