Мигранты Украине не помогут: как будут возвращать работников, выехавших за границу

Украине не следует рассчитывать на то, что иностранные мигранты помогут в послевоенном восстановлении страны. Поэтому главной целью власти должно быть возвращение выехавших граждан.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он пояснил, что украинцы смогут вернуться, если им обеспечат безопасность, жилье и работу в родной стране.

Как вернуть украинцев?

"Мигранты из азиатских или африканских стран не решат проблему занятости в Украине. Надо работать над возвращением наших граждан из-за рубежа", – отметил Гетманцев и объяснил это тем, что, как правило, такие мигранты не настроены на работу, а также из-за культурных различий, языка и незнания ими местных законов.

Он отметил, что самый главный фактор возвращения украинцев из-за границы – безопасностный. То есть, пока продолжаются российские обстрелы, это будет сдерживать тех, кто уехал.

Два других ключевых фактора, которые позволят побуждать украинцев возвращаться из-за границы – жилье и работа. И если сейчас правительство решает вопрос о жилье для внутренне перемещенных лиц и беженцев, то вопрос о работе зависит от экономических инструментов:

создание условий для развития бизнеса;

реальных высоких зарплат;

формирование достойного уровня жизни украинцев дома.

"Спрос на возвращение в Украину есть, потому что, к сожалению, наши беженцы, они уже поняли, что относятся к ним там, мягко говоря, как к чужим. Есть проблема неполноценности. Мы даже от польских политиков слышим эти высказывания, которые не налазят ни на какую голову. И это вряд ли изменится.", – напомнил нардеп.

Он назвал огромным преимуществом возможность иметь свое государство, и жить в своей стране с народом, который тебя понимает, и имеет тот же менталитет. Но сдерживает людей, которые хотели бы вернуться, именно вопрос жилья и трудоустройства.

Кто будет восстанавливать Украину после войны?

Ранее Национальный банк Украины ухудшил прогноз по миграции – вместо 200 тыс. тех, кто должен был вернуться, теперь в учреждении ожидают, что до конца года страну покинут еще столько же, и еще 200 тыс. – в следующем году. Даже если война прекратится, возможна новая волна трудовой миграции, которая может охватить до 2 млн украинцев, в результате чего для восстановления страны придется привлекать иностранных трудовых мигрантов.

На этом фоне в Офисе миграционной политики прогнозируют, что длительный отток населения еще сильнее углубит дефицит рабочей силы в Украине. Это затормозит восстановление экономики из-за усиления инфляционного давления, поскольку зарплаты будут расти быстрее, чем производительность труда.

По оценкам экспертов, если часть мигрантов не вернется, экономика Украины может терять до 7,8% ВВП ежегодно. Уменьшение количества трудоспособного населения и налогоплательщиков в долгосрочной перспективе может привести к нехватке потребителей товаров и услуг.

Из-за отсутствия рабочей силы для восстановления страны, вероятно, придется привлекать иностранцев. Иначе стране не будет хватать не только рабочих рук, но и налогоплательщиков, а также потребителей товаров и услуг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, лидер младшего партнера в правящей коалиции Германии – Христианско-социального союза – Маркус Зедер призвал сильнее побуждать украинцев к трудоустройству. В то же время он раскритиковал систему социальной поддержки получателей убежища.

