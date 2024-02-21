В Украине изменятся цены на автогаз на АЗС из-за блокады границы: будет ли дефицит

В Украине из-за блокады границы польскими митингующими может подорожать автогаз на АЗС. При этом дефицита продукции не прогнозируют.

Из-за необходимости объезжать польский участок границы при импорте сжиженного газа подорожание этого топлива может составить до 3 грн/л. Об этом "Укринформу" заявил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн.

"По сжиженному газу ожидаем подорожание. Но если осенью подорожание было из-за дефицита, потому что 30% импорта было заблокировано, то сейчас дефицита не будет. Но Польша остается крупным поставщиком автогаза", – пояснил он.

Куюн отметил, что поставщикам автогаза по техническим причинам переориентироваться на железную дорогу тяжело и они должны объезжать польскую границу через Словакию или Румынию.

"Этот круг будет стоить нам до примерно 3 грн на литре. Мы видим, что уже повышаются цены как на розничном рынке, так и на оптовом", – прогнозирует эксперт. Влияния на рынок бензина и дизельного топлива эксперт не прогнозирует, ведь поставщики этого топлива уже приспособились к блокаде.

"Что касается железной дороги, пока признаков блокировки перевозок нефтепродуктов не видим. Поставщики, в том числе Orlen, планируют отгрузку", – подчеркнул Куюн.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцы могут самостоятельно, в домашних условиях проверить качество бензина. Один из способов – через запах бензина. У качественного бензина должен быть слабый запах, отсутствовать странный аромат или запах гнилости.

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